बेकायदा बांधकाम प्रकरण, अनिलकुमार पवार यांच्यासह चौघांना ईडीकडून अटक

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह चार जणांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) बुधवारी अटक केली. वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ही कारवाई झाली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये नगररचना उपसंचालक (निलंबित) वाय. एस. रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांचा समावेश आहे.
ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले. ज्यात नाशिक येथील त्यांच्या नातेवाईकाकडून १.३३ कोटी रुपये रोख आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली. रेड्डी यांच्याकडून ८.६० कोटी रोख आणि २३.२५ कोटींचे दागिने हस्तगत झाले. ६० एकर जागेवर ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या, ज्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि कचरा डेपोसाठी राखीव होत्या. बनावट कागदपत्रांद्वारे सामान्य नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. सर्व आरोपींना गुरुवारी पीएमएलए न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.