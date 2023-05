सचिनला 3, तर गांगुलीला 4 वेळा बाद करणारा दिग्गज गोलंदाज मृत्युच्या उंबरठ्यावर; औषधांसह प्रार्थनांची गरज

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याला तीन वेळा आणि बंगालचा टायगर, टीम इंडियाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याचा चार वेळा बाद करणाऱ्या खेळाडूचा मृत्यूशी सामना सुरू आहे. झिम्बाब्वेचा माजी कर्णधार आणि वेगवान गोलंदाज हिथ स्ट्रीक (Heath Streak) हा जीवघेण्या आजाराने ग्रस्त आहे. त्याला स्टेज-4 चा कॅन्सर झाला आहे. 13 मे रोजी त्याच्या कुटुंबाने एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.

हिथ स्ट्रीक कॅन्सरशी झुंज देत आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील तज्ञ डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करत आहेत. क्रिकेट खेळताना तो ज्या पद्धतीने मैदानावर विरोधी संघांचा सामना करत असे त्याच पद्धतीने तो कॅन्सरशीही झुंज देत आहे, असे त्याच्या कुटुंबियांनी जारी केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. सध्या त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळतेय.

क्रीडा पत्रकार माईक माडोडा यांनीही हिथ स्ट्रीकच्या प्रकृतीविषयी माहिती दिली. त्याची प्रकृती चिंताजनक असून औषधांसोबत त्याला प्रार्थनांची गरज असल्याचे त्यांनी ट्विटरवर म्हटले होते. मात्र कुटुंबियांनी दिलेल्या निवेदनानंतर त्यांनी हे ट्विट डिलिट केले. तोपर्यंत ते चांगलेच व्हायरल झाले होते.

हिथ स्ट्रीक याने 10 नोव्हेंबर 1993 ला झिम्बाब्वेकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना सामना खेळला होता. संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये त्याने झिम्बाब्वेकडून 189 एक दिवसीय आणि 65 कसोटी सामने खेळले. एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने अष्टपैलू कामगिरी करत फलंदाजीत 1990 धावा काढल्या, तर 216 बळीही मिळवले. तर कसोटी क्रिकेटमध्येही त्याने दमदार कामगिरी करत 2943 धावांची नोंद केली आणि 239 बळी घेतले.

This is a call to prayer warriors in #Zimbabwe and beyond. Heath Streak, one of the greatest cricketers our nation has ever produced, is extremely ill and needs our prayers. Please could we all be in prayer for him and his family. 🙏

— David Coltart (@DavidColtart) May 13, 2023