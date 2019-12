जयपूर बॉम्बस्फोटाप्रकरणी चारही दोषींना फाशीची शिक्षा

जयपूरमध्ये 2008 साली झालेल्या बॉम्बस्फोटातील चारही दोषींना जयपूरमधील विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सैफूर रहमान, सरवर आझमी, मोहम्मद सैफ, सलमान या चौघांना फाशीची शिक्षा झाली आहे. न्यायालयाने या चौघांना बुधवारी या बॉम्बस्फोटाप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते.

Four convicts in 2008 Jaipur blast case awarded death penalty by special court

— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2019