शरद पवार यांच्या घरात चार कोरोना पॉझिटिव्ह, आरोग्यमंत्र्यांची माहिती

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरातील चार जण कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. दक्षिण मुंबईतील पवारांच्या घरातील व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर सोमवारी हा रिपोर्ट आला आहे. दरम्यान शरद पवार यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Four persons at NCP chief Sharad

Pawar’s home in south Mumbai test positive for

coronavirus, says Maharashtra Health Minister Rajesh Tope; Pawar tests negative

