जालन्यातील राजूर -टेंभुर्णी रोडवर चारचाकी वाहन विहिरीत कोसळले; पाच जणांचा मृत्यू

जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुक्यातील टेंभूर्णी – राजूर रोडवरील गाडेगव्हान फाट्याजवळ घडलेल्या अपघातात चारचाकी गाडी रोडच्या कडेला असलेल्या विहिरीत कोसळली. त्यात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी घडली.
फुलंब्री तालुक्यातील गुंगी गेवराई येथून ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब डकले, निर्मला सोपान डकले (रा.गुंगी गेवराई), पद्माबाई लक्ष्मण भामीरे, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण भामीरे (रा.कोपर्डा ता.भोकरदन) आणि वाहनचालक अशा पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. ते पाच जण मेहकर तालुक्यातील सुलतानपूरकडे जात होते. यावेळी सकाळी गाडेगव्हाण येथील माजी सरपंच भगवान बनकर व त्यांचे सहकारी रोडवर फिरत असताना गाडीने त्यांनी धडक दिली आणि चारचाकी जवळच्या विहिरीत कोसळली. कारच्या धडकेत बनकर गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी जालना येथील कलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
ही घटना शुक्रवारी सकाळी ५ वाजेदरम्यान घडली असून पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र विहिरीची खोली जवळपास ७० फूट असून पाणीपातळी ६० फुटापर्यंत असल्याने अग्निशमन दल व एन. डी.आर.एफ.टीम बोलावण्यात आली असून गाडी बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत एक मृतदेह विहीरीतून वर काढण्यात आला
असून बाकी मृतदेह व गाडी वर काढण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.