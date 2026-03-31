Iran US Israel War – दुबईजवळ कुवेतच्या तेलवाहू जहाजावर इराणचा हल्ला; समुद्रात तेल गळतीची भीती

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धात आखाती देश होरपळून निघाले आहेत. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांना इराण जोरदार प्रत्युत्तर देत असून आखातातील अमेरिकन तळांवर निशाणा साधत आहेत. अशातच मंगळवारी दुबई बंदराच्या क्षेत्रात उभ्या असलेल्या कुवेतच्या एका महाकाय तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केला. या हल्ल्यात जहाजाच्या मुख्य भागाचे नुकसान झाले असून मोठी आग लागली होती. दुबई प्रशासनाने ही आग विझवण्यात यश आल्याचे सांगितले असले तरी मोठ्या प्रमाणात तेल गळती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘हिंदुस्थान टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

इराणने हल्ला केलेल्या जहाजाचे नाव ‘अल-साल्मी’ असे आहे. जहाजावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आपत्कालीन पथके आणि अग्निशमन दल तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती कुवेत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने दिली.

