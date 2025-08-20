खेळ संपला!!! ऑनलाइन मनी गेमिंगविरुद्ध केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, गेमिंग इंडस्ट्रीचे धाबे दणाणले

वेगाने वाढणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, हिंदुस्थान सरकारने बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मना लक्ष्य करणारे कठोर विधेयक मंजूर केले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (19 ऑगस्ट) प्रस्तावित विधेयकाला मंजुरी दिली. यात कठोर दंड आणि आवश्यकता असल्यास अशा अॅप्सवर बंदी घालण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदींपैकी एक म्हणजे बेटिंग किंवा जुगाराशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग अॅप्सना मान्यता देणाऱ्या किंवा त्यांचा प्रचार करणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि सार्वजनिक व्यक्तींवर बंदी घालणे. या उपायाचा उद्देश वापरकर्त्यांना, विशेषतः तरुण वापरकर्त्यांना अशा प्लॅटफॉर्मच्या संभाव्य हानिकारक प्रभावापासून संरक्षण करणे आहे.
Dream11, Games24x7, Winzo, GamesKraft, 99Games, KheloFantasy आणि My11Circle सारख्या आघाडीच्या कंपन्या आता अस्तित्वाच्या चिंतेत आहेत. हिंदुस्थानचे ऑनलाइन गेमिंग मार्केट हे $3.7 अब्ज इतके आहे. ही किंमत 2029 पर्यंत ते दुप्पट होऊन $9.1 अब्ज होण्याचा अंदाज आहे.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश बेटिंग-आधारित ऑनलाइन गेमचा नकारात्मक सामाजिक प्रभाव कमी करणे आणि तरुणांना बळी पडण्यापासून वाचवणे आहे. हे विधेयक तरुणांना यासारख्या गोष्टींपासून दूर ठेवण्यास आणि या गेमचे समाजावर होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यास मदत करेल.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, हिंदुस्थानात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत मूलभूतपणे बदल करेल आणि सुरक्षित आणि अधिक जबाबदार गेमिंग वातावरणाला प्रोत्साहन देईल.