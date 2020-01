म. गांधींचा मार्ग आणि देशात परिवर्तन या दोन गोष्टी ध्यानात ठेवा, शरद पवारांचे तरुणांना आवाहन

‘जेएनयूमध्ये जे घडलं त्यामुळे देशातील सर्व तरुणांना ठेच लागली आहे. हे चित्र बदलायचे असल्यास महात्मा गांधींचा शांती मार्ग आणि देशात परिवर्तन या दोन गोष्टी आपल्याला ध्यानात ठेवाव्या लागतील’, असे ठाम मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. CAA आणि NRC विरोधात माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी गुरुवारी मुंबईतील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ येथून गांधी शांती यात्रेला सुरुवात केली आहे. या प्रसंगी बोलताना शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. CAA आणि NRC सारख्या कायद्याद्वारे केंद्र सरकार देशातील ऐक्याला ठेच पोहोचवत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

‘आज संपूर्ण हिंदुस्थानातील समाजाच्या मोठ्या वर्गात केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात नाराजी आहे. ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी ते नवा रस्ता शोधत आहेत. त्यांना मार्ग दाखवण्याची गरज असून आणि तो मार्ग केवळ महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा रस्ता असू शकतो जो देशाचं संविधान वाचवण्यासाठी सामान्य जनतेची मदत करू शकतो’, असं प्रतिपादन शरद पवार यांनी केलं. ‘हा अत्यंत शांतीपूर्ण संदेश आहे, मला आनंद आहे की याची जबाबदारी यशवंत सिन्हा यांनी स्वीकारली आहे. अनेक लोक यात जोडले जातील’, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

‘केंद्रातील सरकारने अशी पावलं उचललेली आहेत ज्यामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण झाला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे समाजातील मागास, अल्पसंख्याक वर्गात आपल्या हितांचं संरक्षण होत नसल्याचा विचार त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानाच भाग असणारे, अनेक वर्षांपासून इथे राहणारे असे बरेच लोक आहेत ज्यांना कुठून आलो हे सांगता येणं कठीण आहे. त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात येणार आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानचा भाग असलेल्या या लोकांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये राहण्याची वेळा केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे येणार आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांमध्ये आपल्याला जागृती करणे आवश्यक आहे. लोकांमध्ये ऐक्य निर्माण करावे लागेल. एकतेतून जी ताकद निर्माण होईल. ज्यांनी हे नवीन कायदे आणून देशाच्या ऐक्याला ठेच पोहोचवली आहेच मात्र त्यांच्याविरोधात जे लोक उतरतात त्यांना आपल्या हातातील सत्तेचा गैरवापर करून दमननिती सुरू केली आहे. त्यासाठीच समाजाला जागरुक करण्याची गरज असून ही जबाबदारी यशवंत सिन्हा यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे, असं सांगत शरद पवार यांनी त्यांचं कौतुक केलं.

या प्रसंगी काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर, राज्यातील मंत्री नवाब मलिक आणि अन्य नेते उपस्थित होते.

Mumbai: NCP Chief Sharad Pawar,former Union Minister Yashwant Sinha,Vanchit Bahujan Aghadi’s Prakash Ambedkar and other leaders at Gateway of India during ‘Gandhi Shanti Yatra’, a protest against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens pic.twitter.com/gDG6otbWxf

— ANI (@ANI) January 9, 2020