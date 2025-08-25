Ganeshotsav 2025 – चंद्रपुरात बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला, प्रशासनही सज्ज

सामना ऑनलाईन
|

दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी चंद्रपुरात जोरात सुरू आहे. पावसाने उसंत घेतल्याने मूर्तींची निर्मिती निर्विघ्न पार पडली. यावेळी मागणीनुसार मूर्तिकारांनी मूर्ती तयार केल्या आहेत. सुमारे शंभरावर गणेश मंडळांनी मोठ्या मूर्तींची मागणी नोंदवली आहे. शिवाय घरगुती मूर्तींची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली आहे. बाप्पाच्या आगमनाला आता काही तासच शिल्लक असल्याने मंडळांनी सजावटीच्या कामांना वेग दिला आहे.

गणेशोत्सव म्हटलं की लोकं मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडतात. त्यामुळे उत्सव निर्विघ्न आणि शांततेत पार पडावा म्हणून पोलीस प्रशासनानेही बैठकांचा सपाटा लावला आहे. मंडळांचे पदाधिकारी, डीजे आणि शांतता समितीच्या बैठका पोलीस ठाणेस्तरावर घेतल्या जात आहेत. न्यास नोंदणी कार्यालयानेही मंडळांची नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सेवा सुरू केली असून, आतापर्यंत 25 मंडळांनी त्यात नोंदणी केली. ही नोंदणी येत्या दोन दिवसांत वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या मूर्ती मूर्तिकारांच्या कारखान्यातून मंडपाच्या दिशेने मार्गस्त होतात. तर घरगुती गणपती आणि छोट्या मूर्तींसाठी महापालिकेने चांदा क्लब येथे जागा उपलब्ध करून दिली आहे. शिवाय पारंपरिक बाजार आझाद बगीचालगत भरणार आहे. यावर्षी उत्सवाची मोठी उत्सुकता भक्तांमध्ये दिसून येत आहे. काही मंडळांनी दोन दिवस आधीच बाप्पाची स्थापना केली. यामुळे सजावटीचे कार्य उत्तमरित्या झाले आहे. मूर्तींच्या किमती यावेळी थोड्याफार वाढल्या असल्या तरी उत्साहापुढे त्या नगण्य ठरल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छोटा मटकाचा जगण्यासाठी संघर्ष, पायाला झालीय गंभीर दुखापत

मुघलांना जसे धनाजी संताजी दिसायचे तसे फडणवीसांना राहुल गांधीच दिसतात : हर्षवर्धन सपकाळ

जम्मू कश्मीरच्या उभरत्या क्रिकेटरचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू, Video पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का

दुसऱ्या मजल्यावरून खाली येताना चिमुकला लिफ्टमध्ये अडकला, एक तास प्रयत्न करून बाहेर काढलं पण…

निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजपाने केलेल्या मतचोरीचा राहुल गांधींकडून भांडाफोड – बाळासाहेब थोरात

Mumbai News – मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रात आढळला तरुणीचा मृतदेह, पोलीस तपास सुरू

दररोज 10 ते 12 शेवग्याची पाने खाण्याचे आश्चर्यकारक फायदे, वाचा

Pune News – सिंहगडावरून पडलेला तरुण जिवंत सापडला, गौतमसोबत नेमकं काय घडलं?

Ratnagiri News – कुत्र्याचा पाठलाग करताना बिबट्या बाथरूममध्ये अडकला; वन विभागाने केली सुटका