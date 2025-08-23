मुंबई, ठाण्यातून हजारो गणेशभक्त गेले गावाला! रेल्वे स्थानके, एसटी डेपोत गर्दी; सीएसएमटी, दादर, ठाण्याच्या प्लॅटफॉर्मवर लांबलचक रांगा

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई शहर व उपनगरांसह ठाणे, नवी मुंबईतून हजारो गणेशभक्त शुक्रवारी रेल्वेच्या नियमित व जादा गाड्या तसेच एसटीच्या गौरी-गणपती विशेष गाड्यांतून कोकणात रवाना झाले. मध्य रेल्वेवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, ठाणे या प्रमुख स्थानकांच्या प्लॅटफॉर्मवर गणेशभक्तांच्या लांबलचक रांगा लागण्यास सुरुवात झाली. तसेच एसटी आगारांमध्येदेखील प्रचंड गर्दी झाली.

रेल्वेने यंदा 380 गणपती विशेष गाड्यांची व्यवस्था केली आहे. तसेच एसटीच्या पाच हजार जादा गाड्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व रायगड जिह्यात धावणार आहेत. जादा गाड्यांनी शुक्रवारपासून कोकणची वाट धरल्याने मध्य रेल्वेच्या प्रमुख स्थानकांवर आणि एसटीच्या मुंबई सेंट्रल, परळ, नॅन्सी कॉलनी, कुर्ला, ठाणे आदी बसस्थानकांवर गणेशभक्तांनी गर्दी केली. रेल्वे स्थानकावर जीआरपी आणि आरपीएफचे अतिरिक्त जवान तैनात केले आहेत.

महामार्गांवर लक्झरी गाड्यांचा धंदा तेजीत

रेल्वे, एसटीच्या गाड्यांबरोबर खासगी गाड्यांतून गाव गाठणाऱ्या प्रवाशांची संख्या खूप आहे. त्या प्रवाशांमुळे लक्झरी गाड्यांचा धंदा तेजीत आहे. शुक्रवारी पश्चिम आणि पूर्व महामार्गावर ठिकठिकाणी लक्झरी गाड्यांमधून गावी जाण्यासाठी गणेशभक्तांनी गर्दी केली होती.

तीन दिवसांत तीन हजार एसटी गावी जाणार

एसटी महामंडळाच्या जादा गाड्यांची वाहतूक शुक्रवारपासून सुरू झाली. रविवारपर्यंत एसटीच्या तीन हजारांहून अधिक जादा गाड्या कोकणात जाणार आहेत, अशी माहिती महामंडळाच्या वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. परळ, बोरिवली, कुर्ला आणि ठाणे बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बसचे प्रमाण अधिक आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडक वेचक – मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला; दिल्ली पोलीस आयुक्तांना हटवले

मराठा समाज प्रश्न मंत्रिमंडळ उपसमितीची अखेर पुनर्रचना, राधाकृष्ण विखे-पाटील समितीचे नवे अध्यक्ष

गणेशोत्सवात इंदापूर-माणगावमध्ये वाहतूककोंडीचे विघ्न, बायपास मार्ग मार्च 2026मध्ये पूर्ण होणार

ट्रेंड – अन्न वाया घालवाल तर…

Ganeshotsav 2025 – दादरच्या ‘ब्राह्मण सेवा मंडळा’चा शतक महोत्सव

राधाकृष्णनना पाठिंबा शक्य नाही… ते वेगळ्या विचाराचे आहेत, फडणवीसांनी फोन करून केलेली विनंती नाकारली

मोदींच्या चीनलाही पायघडय़ा… टिकटॉक हिंदुस्थानात सुरू, संकेतस्थळ उघडू लागले; कंपनीकडून प्रतिक्रिया नाही

mumbai-highcourt

बांगलादेशीला हिंदुस्थानचा पासपोर्ट कसा मिळाला? हायकोर्टाने मानपाडा पोलिसांकडून मागितला खुलासा

अजून आमचे अश्रूही थांबलेले नाहीत आणि तुम्ही पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळता? कशासाठी? पहलगाममध्ये आप्तेष्ट गमावलेल्या कुटुंबियांचा मोदींना सवाल