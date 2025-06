दुचाकीवरून आले अन् धाडधाड गोळ्या झाडून गेले; कुख्यात गँगस्टर जग्गू भगवानपुरीयाच्या आईसह दोघांचा मृत्यू

पंजाबमध्ये कुख्यात गँगस्टर जग्गू भगवानपुरीया याची आई हरजीत कौर यांची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली आहे. दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी कौर यांच्यावर धाडधाड गोळीबार केला. यात कौर यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाला. करणवीर सिंग असे त्याचे नाव आहे. गुरुवारी रात्री गुरदासपूर जिल्ह्यातील बटाला येथे हा धक्कादायक प्रकार घडला. हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. गँगस्टर जग्गू भगवानपुरीयाच्या आईच्या निर्घृण हत्येनंतर पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा गँगवॉर भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

गुरुवारी रात्री नऊ ते दहाच्या दरम्यान हरजीत कौर अर्बन इस्टेट भागातील आपल्या घराबाहेर स्कॉर्पिओत बसलेल्या होत्या. त्यांच्या शेजारी करणवीर सिंग होता. याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी स्कॉर्पिओच्या पुढच्या सीटवर बसलेल्यांवर अंदाधुंद गोळीबार केला आणि पळून गेले. या घटनेमध्ये हरजीत कौर गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अमृतसरला रेफर करण्यात आले. तिथे उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

Breaking : Gangster Jaggu Bhagwanpuria’s mother shot dead in a firing incident in Batala. Two shooters opened fire on a Scorpio car driver Karanvir Singh died on the spot, while Bhagwanpuria’s mother succumbed to injuries on the way to Amritsar hospital. pic.twitter.com/H7idu64jCN

