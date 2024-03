VIDEO मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात गँगस्टर व लेडी डॉन अडकले लग्नबंधनात

कुख्यात गँगस्टर संदीप उर्फ काला जठेडी आणि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मॅडम मिंज हे लग्नबंधनात अडकले आहेत. दोघांनी दिल्लीतील द्वारका येथील संतोष गार्डन येथे एकमेकांशी लग्नगाठ बांधली. या लग्नाला मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटा होता. संदीपला लग्नासाठी फक्त सकाळी 10 ते संध्याकाळी चार पर्यंतचा पॅऱोल न्यायालयाने दिल्याने लग्नानंतर लगेच त्याला पोलिसांनी पुन्हा तिहार तुरुंगात नेले.

#WATCH | Amid police security, the wedding of gangster Sandeep alias Kala Jatheri to take place between 10am-4pm in Delhi’s Matiala, Dwarka, today. He is on custody parole for his wedding. pic.twitter.com/Z559U3KSSf

गँगस्टर संदीप व लेडी डॉन अनुराधा यांचे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमप्रकरण सुरू आहे. ते दोघेही वेगवेगळ्या प्रकरणात फरार असतानाच त्यांची भेट झाली. संदीपवर चाळीस हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तर अनुराधावर 19 गुन्हे दाखल आहेत. संदीप व अनुराधा फरार असतानाच त्यांनी हरिद्वार येथे गुपचूप लग्न केले होते. मात्र आपल्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी त्यांनी सर्व विधीवत लग्न करायचे ठरवले.

#WATCH | Gangster Sandeep alias Kala Jatheri being taken by Delhi Police after his wedding ceremony was concluded.

He married ‘history-sheeter’ Anuradha Choudhary alias ‘Madam Minz’ today amid heavy security deployment.

Sandeep, who is currently lodged in Tihar Jail, had been… pic.twitter.com/J82jXPTdZj

— ANI (@ANI) March 12, 2024