मुख्तार अन्सारीचा साथीदार गँगस्टर संजीव जीवा याची लखनौ कोर्टात गोळ्या झाडून हत्या

बुधवारी लखनौ न्यायालयाबाहेर काही अज्ञात हल्लेखोरांनी दहशतवादी गँगस्टर संजीव जीवा याची गोळ्या झाडून हत्या केली. ही घटना न्यायालयाच्या परिसरात घडली, जिथे हल्लेखोरांनी गोळीबार केला, ज्यात संजीव जीवाचा मृत्यू झाला आणि एक तरुण मुलगी जखमी झाली.

गुंडगिरीकरत राजकारणी झालेला मुख्तार अन्सारीचा जवळचा सहकारी संजीव माहेश्वरी जीवा हा भाजप आमदार ब्रह्मदत्त द्विवेदी यांच्या हत्येप्रकरणी सहआरोपी होता, ज्यात मुख्तार अन्सारी देखील आरोपी आहे.

जीवाला एका फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीसाठी लखनौ न्यायालयात आणण्यात आले होते. त्याच्यावर इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

#WATCH | Uttar Pradesh: Gangster Sanjeev Jeeva shot outside the Lucknow Civil Court. Further details awaited

