Thane News – शहापूरमध्ये घडली दुर्दैवी घटना, विसर्जनावेळी 5 तरुण बुडाले; एकाचा मृत्यू, दोघे बेपत्ता तर दोघांना वाचवण्यात यश

सामना ऑनलाईन
|

गणपती विसर्जनावेळी शहापूरमध्ये दुर्दैवी घटना घडली. आरती सुरू असताना नजीकच्या लहान बंधाऱ्यातून पोहण्यासाठी एका तरुणाने उडी मारली. यावेळी त्या तरुणाला बुडताना पाहून त्याला वाचविण्यासाठी गेलेले पाच तरुण बुडाल्याची घटना आसनगाव येथील रेल्वे पुलाखालून वाहणाऱ्या भारंगी नदीत घडली. पाच तरुणांचा शोध सुरू असताना एक तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दोघांचा शोध सुरू आहे. तर वाचविण्यात आलेल्या दोघांवर शहापूर उपजिल्हारुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आसनगाव येथील मुंडेवाडी येथील शिवतेज मित्र मंडळाच्या गणपती विसर्जनाची तयारी सुरू असताना आज संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली.

ठाण्यात बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीवर कडक ‘वॉच’; ८ हजार पोलीस, ८०० होमगार्ड, १०२ ड्रोनचा भिरभिरता पहारा

शिवतेज मित्र मंडळातील प्रतीक मुंडे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. रामनाथ घारे आणि भगवान वाघ यांच्यावर शहापूर उपजिल्हारुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कुलदीप जाखेरे आणि दत्ता लोटे यांचा जीव रक्षक टीमशिवतेज मित्र मंडळातील तरुणांकडून शोध सुरू आहे. भारंगी नदी काठी मंडळाच्या गणपती विसर्जनाआधी आरती सुरू होती. त्यावेळी दत्ता लोटे हा पोहण्यासाठी नजीकच्या बंधाऱ्यावरून वाहणाऱ्या भारंगी नदीत गेला होता. गेल्या काही दिवसांपासून संततधार सुरू असलेल्या पावसामुळे नदी नाले दुथडी भरून वाहत असल्याने भारंगी नदीतील पाण्याचा अंदाज न आल्याने दत्ता पाण्यात बुडाला. त्याला वाचवण्यासाठी प्रतीक मुंडे, रामनाथ घारे, भगवान वाघ व कुलदीप जाखेरे यांनीही पाण्यात उड्या मारल्या. यावेळी प्रसंगावधान राखत मित्रांच्या मदतीने योगेश्वर नाडेकर याने पाण्यात उतरून रामनाथ व भगवान या दोघांना मोठ्या शिताफीने पाण्यातून बाहेर काढले. त्यानंतर जीवरक्षक टीम व मंडळातील मित्रांनी शोध घेतल्यानंतर प्रतीक मुंडे या तरुणाला बाहेर काढले. त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान, कुलदीप जाखेरेदत्तू लोटे या तरुणांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मिरा भाईंदर पोलिसांकडून तेलंगणा राज्यातील ड्रग्स फॅक्टरी उद्ध्वस्त, ड्रग्स कारखान्यात अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोकांचा सहभाग

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चंद्रपूरमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत भाजपमधील कलह चव्हाट्यावर, मुनगंटीवार आणि जोरगेवारांचे वेगवेगळे मंडप

Jalna Honor Killing – बदनापूर तालुक्यात दावलवाडीत बापाने लेकीला संपवले, गळफास घेतल्याचा रचला बनाव

Mega Block News – मध्य आणि हार्बर मार्गावरील प्रवाशांची रविवारी तारांबळ उडणार, वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा

Mumbai Accident : लालबागमध्ये पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात; 2 मुलांना चिरडले, चिमुकलीचा मृत्यू

मिरा भाईंदर पोलिसांकडून तेलंगणा राज्यातील ड्रग्स फॅक्टरी उद्ध्वस्त, ड्रग्स कारखान्यात अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोकांचा सहभाग

लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन येताना तरुणाच्या बाईकला अपघात, एकाचा मृत्यू

डोनाल्ड ट्रम्प अखेर नरमले; हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांना नवे वळण, सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता…

कुठे आहेत ‘नव्या पुण्याचे शिल्पकार’? टोळीयुद्धावरून रोहित पवार यांचा सवाल

पंजाबमध्ये पुराचे थैमान; 23 जिल्हे पाण्याखाली, लुधियाना ते नूरवालापर्यंत पूरपरिस्थिती