गॅसगळतीमुळे एकाच कुटुंबातील 5 जणांसह 7 ठार, मृतांमध्ये 3 मुलांचा समावेश

उत्तर प्रदेशच्या सितापूरमधील एका कार्पेट फॅक्टरीत गुरुवारी पाईपलाईन फुटून गॅसगळती झाली. यात एकाच कुटुंबातील पाच जणांसह सात ठार झाले आहेत. मृतांमध्ये तीन लहान मुलांचा समावेश आहे.

‘हिंदुस्थान टाइम्स‘ने दिलेल्या माहितीनुसार, फॅक्टरीत कार्पेटला रंगवण्यासाठी केमिकलचा उपयोग केला जात होता. त्यातूनच बुधवारी रात्री गॅस गळती झाली आणि यामुळे लोकांचा गुदमरून मृत्यू झाला. या कारखान्याच्या जवळच एक केमिलक फॅक्ट्री आहे. घटनेनंतर शेकडो लोक घटनास्थळी दाखल झाले होते. यानंतर पोलिसांनी खबरदारी म्हणून आसपासचा परिसर रिकामा केला.

ही फॅक्ट्री इजहारुल नावाच्या व्यक्तीची आहे. गॅस गळतीमुळे घटनास्थळी बचाव कार्य करताना अडचणी येत. गॅसमुळे फॅक्टरीच्या आजूबाजूला 5 कुत्र्यांसह काही जनावरांचा मृत्यूही झाला आहे. परिसरात दुर्गंध परसल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. जिल्हा प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत घोषित केली आहे.

Sitapur: District administration to award Rs 4 lakhs each to the families of the 7 people, who lost their lives earlier today, allegedly due to gas leakage in a pipeline situated between a carpet factory & an acid factory. https://t.co/cGUKugGgXg

— ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2020