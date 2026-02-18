हिमंता बिस्वा सरमा म्हणजे ‘आसामचे जिन्ना’! हिंदू सर्टिफिकेट वाटणे थांबवा; गौरव गोगई संतापले

आसाममध्ये आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने राजकीय वातावरण तापत आहे. आसाम काँग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई यांनी भाजप आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमता बिस्वा सरमा यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे. ते म्हणाले की, हिमंता बिस्वा सरमा आसामचे जिन्ना आहे. सरमा यांनी हिंदू सर्टिफिकेट देणे थांबवावे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, सत्ताधारी भाजपमध्ये सहभागी होणारे लोकं राजकीय स्वार्थ साधत आहेत. त्यांनी नाव न घेता भूपेन बोरा यांना टोला लगावला आहे.
