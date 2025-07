ओव्हल मैदानावर गौतम गंभीर पिच क्युरेटरवर भडकला, पाहा व्हिडीओ

टीम इंडिया व इंग्लंड दरम्यान कसोटी मालिकेतील पाचवा व अंतिम सामना ओव्हल मैदानावर होणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवला नाही तर ही मालिका इंग्लंड आपल्या खिशात टाकेल. त्यामुळे टीम इंडियासाठी करो की मरो अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे खेळाडू सध्या जोरदार सराव करत आहेत. या सरावादरम्यान मंगळवारी टीम इंडियाचा कोच गौतम गंभीर व पिच क्युरेटरमध्ये वाद झाला.

VIDEO | Indian team’s head coach Gautam Gambhir was seen having verbal spat with chief curator Lee Fortis at The Oval Cricket Ground in London ahead of the last Test match of the series starting Thursday.

After having drawn the fourth Test at Old Trafford, India have a chance… pic.twitter.com/hfjHOg9uPf

— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2025