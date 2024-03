लोकसभा निवडणुकीआधीच गौतम गंभीर ‘बाद’, राजकारणातून घेतला संन्यास

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि भारतीय जनता पक्षाचा खासदार गौतम गंभीर याने राजकारणाला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गौतम गंभीरने आगामी लोकसभा निवडणूक न लढण्याची घोषणा केली आहे. क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी मला राजकीय कर्तव्यातून मुक्त करा असे पत्र गौतम गंभीर याने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना पाठवले आहे. गौतम गंभीर याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट लिहून याची माहिती दिली.

गौतम गंभीर याने 2019मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक भाजपच्या तिकीटावर लढली होती. पूर्व दिल्ली मतदारसंघातून त्याने अरविंदर सिंह लवली यांचा 3 लाख 91 हजार मतांनी पराभव केला होता. गंभीरला गेल्या निवडणुकीत 7 लाखांच्या आसपास मतं मिळाली होती. त्यामुळे गंभीर राजकारणातही मोठी इनिंग खेळणार असे वाटत होते. मात्र 5 वर्षातच त्याचा मोहभंग झाला असून त्याने राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

“मी पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे विनंती केली आहे की मला माझ्या राजकीय कर्तव्यातून मुक्त करावे. म्हणजे मी माझ्या आगामी क्रिकेट कारकिर्दीवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रीत करू शकेन. तसेच मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे मनापासून आभार मानतो, ज्यांनी मला जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली. जय हिंद!”, असे ट्विट गौतम गंभीर याने केले आहे.

I have requested Hon’ble Party President @JPNadda ji to relieve me of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments. I sincerely thank Hon’ble PM @narendramodi ji and Hon’ble HM @AmitShah ji for giving me the opportunity to serve the people. Jai Hind!

