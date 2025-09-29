आम्ही तुमच्या इच्छेनुसार तेल खरेदी का करावे? हिंदुस्थानला कोणीही आदेश देऊ शकत नाही; माजी लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेला फटकारले

हिंदुस्थानने काय करावे हे इतर कोणीही ठरवू शकत नाही. हिंदुस्थान स्वतःचे हितसंबंध जोपासत आहे. तसेच देशासाठी योग्य ते करार आणि खरेदी विक्रीचे निर्णय घेत आहे. आम्ही कोणाकडून तेल खरेदी करावे, हे आम्हीच ठरवणार, आम्ही तुमच्या इच्छेनुसार तेलखरेदी का करावी? हिंदुस्थानला कोणीही आदेश देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेला जोरदार फटकारले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की हिंदुस्थानने नेहमीच धोरणात्मक स्वायत्ततेचे धोरण पाळले आहे आणि ते पुढेही चालू ठेवेल.

जनरल सर पॅट्रिक सँडर्स आणि टॉम न्यूटन डन यांच्यासोबत “द जनरल अँड द जर्नलिस्ट” पॉडकास्टवर बोलताना, जनरल नरवणे म्हणाले की, युरोप देखील नॅचरल गॅस रशियाकडून खरेदी करत आहे, अमेरिका रशियाकडून इतर वस्तू खरेदी करत आहे. तुम्ही फक्त हिंदुस्थानलाच का लक्ष्य करत आहात? आम्हाला रशियाकडून हवे ते खरेदी करू. आम्हाला कोणीही आदेश देऊ शकत नाही. आम्हाला आमच्या देशाची आणि देशवासियांच्या हिताची काळजी घ्यावी लागेल. इतरत्रून जास्त किमतीत खरेदी करून आम्ही आमच्या स्वतःच्या देशात महागाई वाढवू का? ते आमच्या लोकांच्या हिताचे नाही. आम्ही आमच्यासाठी जे चांगले आहे ते करू आणि तेच मुख्य गोष्ट आहे. प्रत्येक देश ते करतो. दुसऱ्या कोणावर बोट का दाखवायचे? असा परखड सवालही त्यांनी केला.

आम्हाला जे करायचे आहे ते आम्ही करू आणि मला वाटते की आम्ही अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत जिथे आम्हाला इतर कोणाचेही ऐकण्याची गरज नाही. रशियाशिवाय आपण जगभरातील इतर अनेक देशांकडून तेल आयात करतो. मात्र, इतरांवरही निर्बंध लादले आहेत, व्हेनेझुएलाकडून खरेदी करू नका, इराणकडून खरेदी करू नका, रशियाकडून खरेदी करू नका. तर, आपण कोणाकडून खरेदी करावी? फक्त ज्यांच्याकडून आपण आपल्या फायद्यासाठी खरेदी करू इच्छिता? कोणताही स्वाभिमानी व्यक्ती किंवा देश ते कसे स्वीकारू शकतो? तर, तुम्हाला माहिती आहे, आम्ही जे करायचे आहे ते करू आणि मला वाटते की आम्ही अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत जिथे आम्हाला इतर कोणाचेही ऐकण्याची गरज नाही, असे त्यांनी अमेरिकेला सुनावले आहे.

