लडाख : सीमावादावरून सीडीएस बिपिन रावत यांचा चीनला खणखणीत इशारा

लडाख मधील सीमावादाचा प्रश्न शांत होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. चीनचे सैन्य अद्यापही अडून बसले आहे, तर हिंदुस्थानचे वीर जवान देखील आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी उभे आहेत. हिंदुस्थान-चीन सीमावादावर चर्चा सुरू आहेत, मात्र या चर्चांना अद्यापही यश आलेले नाही. अशातच हिंदुस्थानचे चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे. लडाखमध्ये चिनी सैन्याने केलेल्या उल्लंघनाला उत्तर म्हणून लष्कराचा वापर करण्याचा पर्याय खुला आहे, अशा खणखणीत शब्दात सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांनी चीनला इशारा दिला आहे.

The military option to deal with transgressions by the Chinese Army in Ladakh is on but it will be exercised only if talks at the military and the diplomatic level fail: General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff on the ongoing dispute between India and China in Eastern Ladakh pic.twitter.com/YT6hxzReP5

— ANI (@ANI) August 24, 2020