हिंदुस्थानात महिलांना नोकरासारखं वागवतात, जिनिव्हात झळकलेल्या पोस्टरवर संताप

हिंदुस्थानात बालविवाह होतात, महिलांना नोकरासारखी वागणूक दिली जाते असं लिहिलेली पोस्टर्स स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा शहरात झळकल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या पोस्टर्सचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

जिनिव्हा येथील एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यानेच हा व्हिडीओ व्हायरल केला आहे. जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कार्यालयासमोरच हे पोस्टर्स झळकले आहेत.

या पोस्टर्सवर हिंदुस्थानी महिलांना नोकरासारखी वागणूक दिली जाते, बालविवाह ही हिंदुस्थानमध्ये सुरू असलेली कुप्रथा आहे. हिंदुस्थानी ख्रिश्चन हे राज्यप्रणित दहशतवादाचा सामना करत आहेत. तेथील अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचा विरोध करायला हवा, अशा अर्थाची अनेक पोस्टर्स झळकवण्यात आली आहेत.

हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. अशा प्रकारचे पोस्टर्स झळकवणं हा हिंदुस्थानविरोधात केलेला अपप्रचार आहे, अशी टीका नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

A video shot by an Indian student in Geneva goes viral where a high level of propaganda can be seen unleashed against India near UNHRC HQ.

Is this the new Toolkit or planned preparation for 2024 ?? pic.twitter.com/irNPkiHvY2

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 4, 2023