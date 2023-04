उत्तरे देण्यासाठी तयार राहा, प्रकाश राज यांचे प्रसिद्ध अभिनेत्याला आव्हान

किच्चा सुदीप हे कन्नड चित्रपटसृष्टीतील मोठं नाव आहे. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी कर्नाटकच नाही तर जगभरात आपले चाहते निर्माण केले आहेत. 5 एप्रिल रोजी सुदीप याने आपण भाजपसाठी प्रचार करणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याच्या या निर्णयामुळे अनेकांना धक्का बसला. भाजपने त्याच्या लोकप्रियतेचा फायदा उचलण्यासाठी त्याला स्टार प्रचारक म्हणून घोषित केलं आहे. या गोष्टीचा अभिनेते प्रकाश राज यांना राग आला आहे. प्रकाश राज यांनी सुदीप याला उत्तरे देण्यासाठी तयार राहा असे आव्हान दिले आहे.

प्रकाश राज यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, “कलाकार म्हणून तुझ्यावर सगळेजण प्रेम करतात. तू लोकांचा आवाज बनावास असं मला वाटत होतं. मात्र तू राजकीय पक्षासोबत जाऊन स्वत:ला विशिष्ट रंग फासून घेतलास. असो..लोकांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला तू आणि तुझ्या पक्षाने तयार रहावे.”

Dear Sudeep.. as an artist loved by everyone one.. I had expected you to be a voice of the people. But you have chosen to colour yourself with a political party .. WELL .. Get ready to answer ..every question a citizen will ask YOU and YOUR party .@KicchaSudeep #justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) April 6, 2023