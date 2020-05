गाजियाबादमध्ये सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा, हजारोंच्या संख्येने मजूर मैदानात

उत्तर प्रदेशच्या गाजियाबाद येथे सोमवारी सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा उडाल्याचे पाहायला मिळाले. इथे श्रमिक ट्रेन व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने मजूर रामलीला मैदानात एकत्र जमले आहेत. इथून आज सायंकाळी तीन श्रमिक ट्रेने उत्तर प्रदेशच्या विविध जिल्ह्यात आणि बिहारकडे रवाना होणार आहेत.

ट्रेनमध्ये प्रवेश देण्याआधी प्रशासनाकडून मजुरांचे थर्मल स्क्रीनिंग आणि पेपर व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी थांवण्यात आले. मात्र त्यामुळे एकाच वेळी या मैदानात हजारोंच्या संख्येने मजूर एकत्र जमले आहेत. मजुरांच्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे स्थानिक प्रशासनाला अधिक कठीण झाले आहे. अपुरी व्यवस्था आणि हजारोंच्या संख्येत मजूर त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर सारे निष्फळ ठरल्याचे चित्र आहे. गर्दीमुळे सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा उडाला.

#WATCH Ghaziabad: Thousands of migrant workers gather at Ramlila Ground for registering themselves for the three Shramik special trains, which will leave for different parts of Uttar Pradesh later today. pic.twitter.com/SwXhqdpqQf

— ANI UP (@ANINewsUP) May 18, 2020