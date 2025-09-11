तूप की तेल? आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम काय, जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

आपल्या खाण्याच्या सवयींचा आपल्या आरोग्यावर सर्वात जास्त परिणाम होतो. आपण घरगुती निरोगी अन्न खाण्याबद्दल बोलतो तेव्हा काही गोष्टी लक्षात ठेवण्याची गरज असते. स्वयंपाक करताना तुम्ही कोणत्या गोष्टी वापरत आहात हे खूप महत्त्वाचे असते. बहुतेक घरांमध्ये, देशी तूप किंवा रिफाइंड किंवा मोहरीचे तेल वापरले जाते. या सर्वांपैकी, आरोग्यासाठी कोणते चांगले आहे, हा गोंधळ उडतो.

ऋतूनुसार पिण्याच्या पाण्याचे भांडे बदला, जाणून घ्या कोणत्या ऋतूमध्ये आरोग्यासाठी काय फायदेशीर ठरेल

तूप की तेल आपल्या आरोग्यासाठी काय उत्तम?

तूप आणि तेल या दोन्हीपैकी देशी तूप अनेक प्रकारे चांगले आहे. रोजच्या स्वयंपाकासाठी यापेक्षा चांगला पर्याय नाही. अर्थात जास्त प्रमाणात घेतलेली कोणतीही गोष्ट तुम्हाला हानी पोहोचवू शकते. म्हणून दररोज तुमच्या आहारात एक ते दोन चमचे तूप समाविष्ट करा. यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कधीही कमकुवत होणार नाही.

देशी तूप आपल्या हिंदुस्थानी स्वयंपाकासाठी सर्वोत्तम आहे. तेल वारंवार गरम केले जाते तेव्हा त्यात हानिकारक घटक तयार होऊ लागतात. यामुळे हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो. देशी तूप काहीतरी तळण्यासाठी किंवा स्वयंपाक करण्यासाठी योग्य आहे.

पायदुखीवर ‘ही’ तेलं आहेत प्रभावी, मिळेल एका आठवड्यात आराम

देशी तूप वापरण्याचे फायदे
आरोग्य तज्ञांच्या मते देशी तूप हे जीवनसत्त्वे अ, ड, ई आणि के चा चांगला स्रोत आहे. ही जीवनसत्त्वे तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्ती, हाडे आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. यासोबतच तुपात निरोगी चरबी असतात. यामुळे आपली पचनक्रिया निरोगी राहते. तसेच आपल्या शरीराला भरपूर ऊर्जा देखील देतात. आयुर्वेदानुसार, तूप मेंदूसाठी देखील खूप फायदेशीर आहे.

दररोज नाश्त्यात एक वाटी भिजवलेले चणे खाण्याचे शरीराला काय फायदे मिळतील, वाचा

तूपाशिवाय दुसरे काय वापरावे?
देशी तूप अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे परंतु ते मर्यादित प्रमाणात देखील वापरावे. दररोज आवश्यकतेपेक्षा जास्त तूप खाल्ल्याने लठ्ठपणा आणि अनेक आजार होऊ शकतात. तूपाव्यतिरिक्त मोहरीचे तेल किंवा खोबरेल तेल वापरणे हा एक चांगला पर्याय आहे. तुमच्या स्वयंपाकघरातून रिफाइंड तेल पूर्णपणे काढून टाका, ते तुमच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आपल्या शरीरासाठी कोणती डाळ खाणे चांगले आहे हे जाणून घ्या

पती, पत्नी और वो…पत्नीने पतीच्या हत्येचा कट रचला…पण अघटित घडले…

वर्धा नदीची पाणीपातळी वाढल्याने गडचांदूर-भोयेगाव मार्ग बंद; इरई धरणाचे तीन दरवाजे उघडले

Beed news – वडिलांनी जीवन संपवल्यानंतर बेपत्ता झालेली 4 वर्षाची चिमुकली गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडली

104 वर्षांचा इतिहास असणारी राजापूर अर्बन बॅंक संशयाच्या भोवऱ्यात; कर्ज घेतलेले नसतानाही आल्या नोटीसा, अनेकांच्या तक्रारी

Jolly LLB 2 मधून अर्शदला का वगळले…; अभिनेत्याने थेट दिग्दर्शकाला दिला दोष, सांगितले कारण

स्लायडिंग खिडक्यांचे ट्रॅक खराब झाले तर हे करून पहा…

शरीरात कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होऊ लागतात? जाणून घ्या

परळी-बीड महामार्गावर हायवाची दुचाकीला धडक; सरपंचासह 8 वर्षांच्या नातीचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी