तूप की तेल? आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम काय, जाणून घ्या

आपल्या खाण्याच्या सवयींचा आपल्या आरोग्यावर सर्वात जास्त परिणाम होतो. आपण घरगुती निरोगी अन्न खाण्याबद्दल बोलतो तेव्हा काही गोष्टी लक्षात ठेवण्याची गरज असते. स्वयंपाक करताना तुम्ही कोणत्या गोष्टी वापरत आहात हे खूप महत्त्वाचे असते. बहुतेक घरांमध्ये, देशी तूप किंवा रिफाइंड किंवा मोहरीचे तेल वापरले जाते. या सर्वांपैकी, आरोग्यासाठी कोणते चांगले आहे, हा गोंधळ उडतो.
तूप की तेल आपल्या आरोग्यासाठी काय उत्तम?
तूप आणि तेल या दोन्हीपैकी देशी तूप अनेक प्रकारे चांगले आहे. रोजच्या स्वयंपाकासाठी यापेक्षा चांगला पर्याय नाही. अर्थात जास्त प्रमाणात घेतलेली कोणतीही गोष्ट तुम्हाला हानी पोहोचवू शकते. म्हणून दररोज तुमच्या आहारात एक ते दोन चमचे तूप समाविष्ट करा. यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कधीही कमकुवत होणार नाही.
देशी तूप आपल्या हिंदुस्थानी स्वयंपाकासाठी सर्वोत्तम आहे. तेल वारंवार गरम केले जाते तेव्हा त्यात हानिकारक घटक तयार होऊ लागतात. यामुळे हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो. देशी तूप काहीतरी तळण्यासाठी किंवा स्वयंपाक करण्यासाठी योग्य आहे.
देशी तूप वापरण्याचे फायदे
आरोग्य तज्ञांच्या मते देशी तूप हे जीवनसत्त्वे अ, ड, ई आणि के चा चांगला स्रोत आहे. ही जीवनसत्त्वे तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्ती, हाडे आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. यासोबतच तुपात निरोगी चरबी असतात. यामुळे आपली पचनक्रिया निरोगी राहते. तसेच आपल्या शरीराला भरपूर ऊर्जा देखील देतात. आयुर्वेदानुसार, तूप मेंदूसाठी देखील खूप फायदेशीर आहे.
तूपाशिवाय दुसरे काय वापरावे?
देशी तूप अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे परंतु ते मर्यादित प्रमाणात देखील वापरावे. दररोज आवश्यकतेपेक्षा जास्त तूप खाल्ल्याने लठ्ठपणा आणि अनेक आजार होऊ शकतात. तूपाव्यतिरिक्त मोहरीचे तेल किंवा खोबरेल तेल वापरणे हा एक चांगला पर्याय आहे. तुमच्या स्वयंपाकघरातून रिफाइंड तेल पूर्णपणे काढून टाका, ते तुमच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही.