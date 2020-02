CAA विरोधातील सभेत तरुणीकडून पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा

बेंगळूरूमध्ये CAA विरोधात सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत एका तरुणीने पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या. त्यामुळे चांगलाच गदारोळ झाला. या सभेला एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसेही हजर होते. त्यांनी या तरुणीला रोखले. तसेच या घटनेचा निषेधही केला.

बेंगळूरूमध्ये CAA, NCR आणि NPR विरोधात संविधान बचाव रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीला खासदार ओवेसी यांनी संबोधन केले. त्यांचे भाषण झाल्यानंतर अमुल्या या तरुणीने सभेत हिंदुस्थान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या. नंतर पाकिस्तान जिंदाबादच्याही घोषणा दिला. तेव्हा ओवेसी यांनी धाव घेत अमुल्याकडून माईक खेचण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. सभेच्या आयोजकांनीही तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले.

#WATCH Ruckus erupts at the protest rally against CAA&NRC in Bengaluru where AIMIM Chief Asaddudin Owaisi is present. A woman named Amulya at the protest rally says “The difference between Pakistan zinadabad and Hindustan zindabad is…”. pic.twitter.com/FPh5Ccu3HD

