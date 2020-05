श्रावण बाळच ‘ती’, सायकलवर वडिलांना डबलसिट घेऊन केला 1200 किमीचा प्रवास

घरापासून दूर, परराज्यात अडकलेले मजूर आपल्या घरी परतण्यासाठी जीवाचं रान करत आहेत. कुणी पायी हजारो किलोमीटरचा प्रवास केला तर कुणी सायकलवरून. हयाणाताील गुरुग्राम येथे वडिलांसोबत अडकलेल्या एका 15 वर्षांच्या मुलीने बिहारमधील सिरहुल्ली या तिच्या गावापर्यंतचा 1200 किलोमीटरचा प्रवास तिच्या वडिलांना सायकलवर डबलसिट घेऊन पार केला आहे. ज्योती कुमारी असे त्या धाडसी मुलीचे नाव असून तिचे वडिल मोहन पासवान हे आजारी असल्यामुळे त्यांना डबलसिट घेऊन तिने दरभंगा जिल्ह्यातील तिचे गाव गाठले आहे. सध्या त्या दोघांनाही क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

15-year-old girl cycles all the way from Gurugram in Haryana to Bihar’s Darbhanga district with her debilitated father riding pillion. The two are now at quarantine centre. #Lockdown

— Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2020