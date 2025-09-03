पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू कश्मीरसाठी पॅकेज जाहीर करावे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी

सामना ऑनलाईन
|

पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू कश्मीरमध्ये पावसाने कहर केला आहे. अनेक ठिकाणी पूर आला आहे. त्यामुळे या राज्यांना पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. तसेच इथे बचाव कार्यांना गती द्यावी असेही राहुल गांधी म्हणाले.

एक्सवर पोस्ट करून राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदीजी, पंजाबमध्ये पुरामुळे भीषण हाहाकार माजला आहे. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्येही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अशा कठीण काळात तुमचे लक्ष आणि केंद्र सरकारची सक्रिय मदत फारच आवश्यक आहे. हजारो कुटुंबे आपले घर, आपले जीवन आणि आपल्या प्रियजनांना वाचवण्यासाठी झगडत आहेत. या राज्यांसाठी, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी तातडीने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्यात यावे आणि मदत व बचाव कार्यांना गती देण्यात यावी असेही राहुल गांधी म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विधानसभेत मंजूर झालेलं विधेयक राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

शारजाहला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, त्रिची विमानतळावर प्रवाशांचा खोळंबा

छत्तीसगडमध्ये 20 नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण, 9 महिलांसह 11 पुरुषांवर होतं 33 लाख रुपयांचं बक्षीस

Ratnagiri News – संगमेश्वर-देवरुख मार्गावर मोठी वाहतूककोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

नागपुरात निराश कंत्राटदारानं संपवलं जीवन, मात्र सरकारचं याकडं दुर्लक्ष; रोहित पवार यांची टीका

विराटचा राजेशाही थाट; लंडनमध्ये दिली फिटनेस टेस्ट, बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे खळबळ

पंजाबमधील १० गावे दिलजीत दोसांझने घेतली दत्तक; सोनम बाजवा, संजय दत्तनेही पुढे केला मदतीचा हात

K Kavitha quits BRS – निलंबनानंतर के. कविता यांची BRS ला सोडचिठ्ठी, आमदारकीचाही राजीनामा

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नव्हतं का? रोहित पवार यांचा सवाल