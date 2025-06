13 षटकार, 48 चेंडूत शतक; मॅक्सीची तोडफोड खेळी, रोहित शर्माच्या बरोबरीसह ‘अशी’ कामगिरी करणारा एकमेव फलंदाज

ऑस्ट्रेलिया स्टार खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेल तोडफोड फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. अनेकदा त्याने मोक्याच्या क्षणी विस्फोटक फलंदाजी करत संघाला अशक्यप्राय विजय मिळवून दिलेले आहेत. 2023 मध्ये हिंदुस्थानमध्ये झालेल्या विश्वचषकात त्याने अफगाणिस्तानविरुद्ध जायबंदी असतानाही नाबाद द्विशतक झळकावत संघाला विजय मिळवून दिला होता. अर्थात आता त्याने वन डे क्रिकेटला रामराम ठोकला आहे. याच महिन्याच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याने निवृत्तीची घोषणा केली. वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी टी-20 क्रिकेटमध्ये तो सक्रिय असून त्याच्या बॅटमधून धावांची बरसातही होत नाही. अमेरिकेत सुरू असलेल्या मेजर लीग क्रिकेट 2025 मध्येही त्याने अशीच एक दमदार खेळी करत विक्रमांचे इमले रचले आहेत.

मेजर लीग क्रिकेट 2025 ग्लेन मॅक्सवेल वॉशिंग्टन फ्रीडम संघाचे नेतृत्व करतो. मंगळवारी वॉशिंग्टन फ्रीडमचा सामना लॉस एंजेलिस रायडर्सशी झाला. या लढतीत ‘मॅक्सी’ नावाचे वादळ घोंघावले. चौफेर फटकेबाजी करत मॅक्सवेलने अवघ्या 48 चेंडूत शतक ठोकले. या खेळी दरम्यान त्याने 13 उत्तुंग षटकार ठोकले. मॅक्सवेलचे टी-20 कारकिर्दीतील हे आठवे शतक आहे. या लढतीत मॅक्सवेलने 49 चेंडूंचा सामना केला आणि नाबाद 106 धावा केल्या. 216.33 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने या धावा करत चाहत्यांना जल्लोषाची संधी दिली.

