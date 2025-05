हिंदुस्थानात परत जा! अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या हिंदुस्थानी नेत्याला स्थानिकांनी घेरलं, लग्नाच्या वाढदिवशीच ट्रोल केलं

सोशल माध्यमावर एखादी गोष्ट टाकल्यानंतर, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो हे सांगता येत नाही. अमेरिकास्थित हिंदुस्थानी वंशाचे उद्योजक आणि रिपब्लिकन नेते विवेक रामास्वामी यांनी अलीकडेच त्यांची पत्नी अपूर्वासाठी एक खास पोस्ट शेअर केली. या वर्षी त्यांच्या लग्नाला 10 वर्ष पूर्ण झाली त्यामुळे त्यांनी ही खास पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टवर अनेकांनी त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. मात्र काहींनी त्यांच्यावर सडकून टीका केलेली आहे.

रामास्वामी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पत्नी अपूर्वासोबतच्या त्यांच्या पहिल्या भेटीची त्यांची आठवण आणि त्यासोबत दोन फोटो शेअर केले आहेत. 2011 मध्ये रामास्वामी त्यांची पत्नी अपूर्वाला पहिल्यांदा भेटले होते. अपूर्वा एक हुशार वैद्यकीय विद्यार्थिनी होती. पहिल्याच भेटीत आम्ही डेटवर जाण्याचे ठरवले. भेटीचे ठिकाण हे नॉर्थ अमेरिकेतील रॉकीजमधील फ्लॅटॉप माउंटन ठरवले तिनेही लगेचच याकरता होकार दिला. आम्ही शिखराच्या अगदी जवळ पोहोचलो तेव्हा एक हिमवादळ आले. त्यामुळे आम्ही पुढे जाऊ शकत नव्हतो. मी पूर्णपणे गोंधळून गेलो, तेव्हा तिने माझा हात धरला. माझ्या डोळ्यात पाहिले आणि मला म्हणाली की आता आपण पुढे जाऊ शकत नाहीए. पण हे शिखर सर करण्यासाठी आपल्याकडे संपूर्ण आयुष्य आहे.

14 वर्ष आणि दोन मुलांनंतर, आम्ही अखेर या आठवड्याच्या शेवटी आमच्या 10 व्या वर्षांच्या लग्नाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पुन्हा त्याच माऊंटनवर परतलो. मी माझ्या आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात मिळालेल्या प्रेमाबद्दल आणि आमच्या एकत्र प्रवासाबद्दल प्रत्येक दिवसाचा आभारी आहे, असे रामास्वामी यांनी पोस्टमध्ये लिहले.

In the fall of 2011, I met a brilliant medical student named Apoorva & asked her out on a first date – to head west for a weekend & hike Flattop Mountain in the Rockies. She accepted. We got within striking distance of the summit when a blizzard hit. I was foolishly stubborn… pic.twitter.com/pdV1joMUeg

