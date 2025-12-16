Goa Club Fire – लुथ्रा बंधूंना थायलंडवरून हिंदुस्थानात आणले

सामना ऑनलाईन
|

गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये आग लागून २५ लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेतील मुख्य आरोपी आणि क्लबचे मालक असलेल्या लुथ्रा बंधूंना (सौरभ आणि गौरव लुथ्रा) थायलंडवरून हिंदुस्थानात आणण्य़ात आले आहे. दिल्ली एअरपोर्टवर लुथ्रा ब्रदर्सला आणण्यात आले असून तिथून गोवा पोलीस त्यांचा ताबा घेणार आहेत.

गेल्या रविवारी क्लबमध्ये आग लागल्यानंतर लुथ्रा बंधूंनी तातडीने थायलंडला पळ काढला होता. गोवा पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस आणि इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली होती, तसेच त्यांचे पासपोर्टही निलंबित केले होते. या कारवाईनंतर आता त्यांना हिंदुस्थानमध्ये आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

National Herald Case – दिल्लीतील कोर्टाचा ED ला झटका, आरोपपत्र फेटाळले; सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना मोठा दिलासा

संजय राऊत यांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट

महाराष्ट्रातील जनता या निवडणुकीत भाजपवर किंक्रांत काढणारचं; अंबादास दानवे यांचा ठाम विश्वास

वेगळी चूल मांडून भाजपला मदत होईल अशा भूमिका या मुंबईच्या लढ्यात घेऊ नका, लोकं विसरणार नाहीत; संजय राऊत यांचा काँग्रेसला इशारा

रेहमान डकैत कोण, हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहित आहे; संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

संतापजनक! एक लाखाच्या कर्जासाठी शेतकऱ्याला किडनी विकायला लावली

प्रेस क्लब ऑफ इंडियाला मिळाली महिला अध्यक्ष

शिक्षक पती-पत्नीचा धुक्यामुळे अपघातात मृत्यू

स्वार्थ साधला गेला की भाजप आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात करते, मित्र पक्षांकडून शिक्कामोर्तब! रोहित पवारांची पोस्ट