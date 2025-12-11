गोव्यातील नाईट क्लब मालकांचे पासपोर्ट निलंबित; लुथ्रा बंधूंवर कारवाईचा बडगा

गोव्यातील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ (Birch by Romeo Lane) या नाईट क्लबचे मुख्य मालक असलेल्या सौरभ आणि गौरव लुथ्रा यांचे पासपोर्ट गोवा पोलिसांनी निलंबित केले आहेत. ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या भीषण आगीत या क्लबमध्ये २५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. तपासात बुधवारी उघड झाले की आग लागताच लुथ्रा बंधू थायलंडला पळून गेले होते.
पासपोर्ट निलंबनाची कारवाई निलंबन कारण
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (MEA) माहितीनुसार, पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम १०अ (Section 10A) च्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकार किंवा नियुक्त अधिकारी पासपोर्ट निलंबित करू शकतात.
या निर्णयामुळे ज्या व्यक्तीचा पासपोर्ट निलंबित केला जातो, ती व्यक्ती त्या पासपोर्टवर देशाबाहेर प्रवास करू शकत नाही.
लुथ्रा बंधूंनी आधीच देश सोडला असल्याने, त्यांचे पासपोर्ट आता तात्पुरते अवैध ठरले आहेत, ज्यामुळे त्यांना पुढील आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येणार नाही.
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट निलंबित केले जातात आणि ते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सूत्रांनुसार, यानंतरची पुढची पायरी पासपोर्ट रद्द करणे असेल.
सध्या थायलंडमधील फुकेत येथे असलेले हे दोन्ही बंधूना गुन्हेगारी तपास, अनेक ‘लूक आऊट नोटीस’ आणि इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटीसला सामोरे जावे लागणार आहेत.
गोवा नाईट क्लब आग: आतापर्यंतचा तपास
पहिली अटक: मंगळवारी गोवा पोलिसांनी ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाईट क्लबच्या चार मालकांपैकी एक असलेल्या अजय गुप्ता यांना अटक केली. या दुर्घटनेत २५ लोक मृत्युमुखी पडले आणि सहा जण जखमी झाले होते.
दुर्घटनेत मरण पावलेल्या २५ जणांमध्ये २० कर्मचारी आणि पाच पर्यटकांचा समावेश आहे.
नाईट क्लबला आग लागलेली असताना आणि बचाव कार्य सुरू असताना लुथ्रा बंधूंनी थायलंडचे विमान तिकीट बुक केले होते. ७ डिसेंबर रोजी पहाटे १:१७ वाजता त्यांनी ‘MakeMyTrip (MMT)’ प्लॅटफॉर्मवर लॉग इन केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पहाटे ५:३० वाजता ते दिल्लीतून इंडिगो विमानाने फुकेतला रवाना झाले.
मुख्यमंत्री यांची ग्वाही
गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लुथ्रा बंधूंना सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, ‘ते थायलंडमध्ये असोत वा इतर कुठेही, आम्ही त्यांना तिथून ताब्यात घेऊन तुरुंगात टाकू.’
जामीन नाकारला
बुधवारी लुथ्रा बंधूंना दिल्ली कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी (Transit Anticipatory Bail) अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. त्यांनी थायलंडमधून परत आल्यावर तातडीच्या अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी चार आठवड्यांचा जामीन आणि न्यायालयीन कोठडीपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती.