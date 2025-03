Gujrat शेअर मार्केट ट्रेडरच्या फ्लॅटमधून 95.5 किलो सोने, 70 लाख रुपयाची रोख रक्कम जप्त; ATS आणि DRI ची कारवाई

गुजरात अँटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) आणि डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआय) यांनी सोमवारी संध्याकाळी अहमदाबादच्या पलाडी भागातील एका निवासी फ्लॅटमधून 95 किलोपेक्षा जास्त सोने आणि अंदाजे 70 लाख रुपये रोख जप्त केल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.

सध्याच्या दरानुसार, अधिकाऱ्यांना सापडलेल्या 99.5 किलो सोन्याच्या साठ्याची किंमत 87-88 कोटी रुपये असू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. द इंडियन एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्यानं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. डीआरआय तसेच एटीएसच्या सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की बंद अपार्टमेंटमधून बिस्किट स्वरूपात सापडलेल्या एकूण सोन्यापैकी किमान 35 किलो सोने ‘परदेशातील’ होते. डीआरआयकडून या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: 95.5 kg gold and cash worth more than Rs 60 lakh in a raid by Gujarat ATS & DRI, in the Paldi area: Gujarat ATS (17/03)

