… तर येत्या काळात सोन्याचे दर प्रचंड वाढण्याची शक्यता, जाणून घ्या कारण

शेअर बाजार आणि निफ्टीमध्येही काही प्रमाणात घसरण झाल्याने आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचा भाव वधारला. दिल्ली सराफा बाजारामध्ये सोन्याचा दर प्रति 10 ग्राममागे 52 रुपयांनी वाढला आहे. सोन्याच्या दरासह चांदीचा दरही वाढला असून प्रति किलोमागे 190 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सोन्या-चांदीच्या दरामध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून चढ-उतार सुरू आहेत. तसेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयाच्या किंमतीही कधी वधारत आहेत, तर कधी घसरत आहेत त्यामुळे हिंदुस्थानी बाजारातही सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार सुरुच आहे. सोमवारी सोन्याचा भाव 41,456 रुपयांवरून 41,508 रुपयांवर पोहोचला आहे.

शुक्रवारीही प्रति 10 ग्राममागे सोन्याचा दर 112 रुपयांनी वाढला होता. सोमवारी बाजार उघडताच सोन्याचा दर पुन्हा वाढला. सोन्यासह चांदीचा दर प्रतिकिलो 47,206 रुपयांवरून 47,396 रुपये झाला. चांदीमध्ये 190 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सोन्याचा दर 1,574 डॉलर प्रति औस, तर चांदीचा दर 17.80 डॉलर प्रति औस झाला आहे. तर सोमवारी सेन्सेक्समध्ये 107.32 अंकांची घसरण नोंदवण्यात आली, तर निफ्टीतही 26.65 अंकांची नाममात्र घसरण झाली.

Sensex drops 107.32 to 41,034.53 in opening session; Nifty slips 26.65 pts to 12,071.70

