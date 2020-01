सोन्या-चांदीच्या दराने ‘ऐतिहासिक’ टप्पा गाठला, तोळ्याला मिळाला विक्रमी भाव

हिंदुस्थानात सोन्याच्या भावाने आतापर्यंतचे सारे रेकॉर्ड मोडले आहेत. सोन्याच्या भावात प्रति 10 ग्रॅम 680 रुपयांनी, तर चांदीच्या भावात किलोमागे 1105 रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दिल्ली सराफा बाजारामध्ये एक तोळा सोन्याचे दर 41,730, तर एक किलो चांदीचे दर 49,430 रुपयांवर पोहोचले आहेत.

‘ऑल इंडिया सराफा असोसिएशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सराफ बाजार उघडताच सकाळी सोन्याचा दर 41 हजार रुपये होता. दुपारच्या सुमारास सोन्याच्या भावाने 41,700 रुपयांचा टप्पा ओलांडला. सोन्याबरोबर चांदीचा दरही 49 हजारांच्या पलीकडे गेलेला आहे.

अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धाचे ढग जमा होऊ लागल्याने बाजार उघडताच सेन्सेक्स आणि निफ्टी धाडदिशी कोसळला. सेन्सेक्समध्ये तब्बल 700 अंकाची घसरणा झाली. यामुळे सोन्या-चांदीच्या दराने मात्र उसळी घेतली. सोन्याच्या भावाने प्रति 10 ग्रॅम मागे 680 आणि चांदीच्या भावात प्रति किलो 1105 रुपयांची वाढ झाली.

