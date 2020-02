Gold Rate – सोन्याच्या दरात ‘तेजी’ कायम, चांदीची ‘चमक’ही वाढली

शुक्रवारी आठवड्याच्या शेवटीही सोन्या-चांदीच्या दरामध्ये तेजी कायम राहिली. दिल्ली सराफा बाजारामध्ये सोन्याचा दर प्रति 10 ग्राम (1 तोळा) मागे 75 रुपयांनी वाढला, तर चांदीच्या दरातही प्रतिकिलोमागे 147 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली. डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयाची घसरण होत असल्याने सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

गुरुवारी बाजार बंद होताना सोन्याचा दर 41,406 रुपये प्रति 10 ग्राम होता. शुक्रवारी यात 75 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली असून हा दर 41,481 रुपये झाला. गुरुवारी बाजार बंद होताना चांदीचा दर 46,889 रुपये प्रतिकिलो होता. शुक्रवारी यात 147 रुपयांची वाढ झाली असून हा दर 47,036 रुपये झाला.

Gold prices rise Rs 75 to Rs 41,481 per 10 grams in Delhi; silver gains Rs 147 to Rs 47,036 per kg.

