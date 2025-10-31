सोने, चांदी आणखी स्वस्त होणार? अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाचे जाणून घ्या संकेत…

या वर्षात सोने-चांदीने उच्चांकी दर गाठल्यावर दिवाळीपासून त्यांच्या दरात मोठी घसरण होत आहे. सर्व जगाचे लक्ष अमेरिकन फेडरलच्या निकालांकडे लागले होते. त्याचा सोने चांदीच्या दरावर परिणाम होतो. आता अमेरिकन फेडरलचे निकाल जाहीर झाल्याने सोने-चांदी आणखी स्वस्त होणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र, सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता असल्याने सोने-चांदीत तेजी किंवा घसरण काहीही दिसू शकते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
यूएस फेडरल रिझर्व्हने मोठा निर्णय घेत व्याज दर कमी केले आहेत. त्यानंतर गुरुवारी सोने आणि चांदी एका मर्यादित श्रेणीत व्यवहार करत होती. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने घसरणीत उघडले, परंतु दिवसा त्यात किंचित वाढले. शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या किमतीही घसरल्या, मात्र त्यानंतर त्यात वाढ होताना दिसली. एमसीएक्सवर गुरुवारी सोन्याचा वायदा भाव १,१९,१२५ प्रति १० ग्रॅमवर उघडला, जो मागील बंद १,२०,६६६ पेक्षा १.२७% कमी होता. चांदीची सुरुवातही कमकुवत होती. ती ०.४% घसरून ₹१,४५,४९८ प्रति किलोग्रॅमवर आली. सोने आणि चांदीच्या दरात शुक्रवारी घसरणीने सुरुवात झाली. एमसीएक्सवर सोने ४०० पेक्षा जास्त घसरून ₹१२०,८८० प्रति १० ग्रॅमवर व्यापार करत आहे, तर चांदीच्या किमती ८०० पेक्षा जास्त घसरून १४७,९४२ प्रति किलोग्रॅमवर आल्या आहेत. त्यानंतर त्यात वाढ होताना दिसत आहे.
सुरुवातीच्या सत्रात सोने आणि चांदीने चांगली सुरुवात केली होती. मात्र, यूएस फेडरलने व्याजदर २५ बेसिस पॉइंट्सने ४.०% पर्यंत कमी केल्यानंतर, आणखी दर कपातीची शक्यता नसल्याने सोन्याच्या किमती कमी झाल्या. तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या विधानामुळे नफा वाढू शकतो. अमेरिका-चीन व्यापार चर्चेबाबत आशावादामुळे सोन्याची सुरक्षित-निवास मागणी कमी झाली आहे. कलंत्री म्हणाले की अल्पकालीन कमकुवतपणा असूनही, सोने आणि चांदी मजबूत राहतील.
तज्ञांनी सांगितले की सोन्याला १,२०,०७०-₹१,१९,४८० वर सपोर्ट मिळत आहे, तर १,२१,४५०-₹१,२२,१०० वर रेझिटन्स आहे. दुसरीकडे, चांदीला ₹१,४४,९५०-₹१,४३,७५० वर सपोर्ट आहे आणि १,४७,२४०-₹१,४८,१८० वर रेझिटन्स आहे. ही श्रेणी ओलांडल्यास सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण किंवा तीव्र वाढ होऊ शकते. सोन्याच्या किमती चढ-उतार झाल्या आणि किंचित वाढल्या, ०.३८% वाढून ₹१,२१,१३० प्रति १० ग्रॅम झाले. यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात अपेक्षेप्रमाणे केली असली तरी, सोने आणि चांदीच्या किमती अजूनही कमी झाल्या आहेत.
भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदार अजूनही सावध राहू शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र चाचणीला परवानगी देण्याचे संकेत दिल्यानंतर बुलियन मार्केट तेजीला पाठिंबा देत आहे, ज्यामुळे जोखीम धारणा उंचावली. नजीकच्या भविष्यात सोने ₹११८,००० ते ₹१२४,५०० प्रति १० ग्रॅम दरम्यान मर्यादित श्रेणीत राहील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की येत्या व्यापार दिवसांत सोने आणि चांदीच्या किमती अस्थिर राहू शकतात, ज्याचा परिणाम व्यापार चर्चा, व्याजदर आणि भू-राजकीय जोखीम यासारख्या जागतिक संकेतांमुळे होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.