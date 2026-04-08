Gold Silver Rate – अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली; सोने-चांदीत जबरदस्त तेजी आली

गेल्या वर्षी सोन्याचांदीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली होती. मात्र, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यात मोठी घट झाली. त्यानंतर अमेरिका, इस्रायल इराण युद्धामुळे सोनेचांदीच्या दरात मोठी चढउतार होत होती. आता अमेरिका इराणमध्ये दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी झाल्याने सोनेचांदीच्या दरांनी चांगलीच उसळी घेतली आहे.

दोन्ही देशातील शस्त्रसंधीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचा भाव सध्या २४४,७७० प्रति किलोग्राम आहे. ही अंदाजे ६% किंवा १३,००० ची वाढ दर्शवते. तर सोन्याच्या दरात ३,६०० ची वाढ होऊन तो प्रति १० ग्रॅम १५३,९४४ वर पोहोचला आहे, ही अंदाजे २.४% ची वाढ आहे. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड २.३% ने वाढून $४,८११.२६ प्रति औंसवर पोहोचले आहे. यूएस गोल्ड फ्युचर्समध्येही ३.३% ची वाढ झाली असून, ते $४,८४० प्रति औंसवर बंद झाले आहेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत केलेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीचा परिणाम आज सोन्या-चांदीच्या दरांवर दिसून येत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याचांदीत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील मोठी घसरण देखील या तेजीला हातभार लावत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे १५-२०% च्या मोठ्या घसरणीमुळे जागतिक बाजारात जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. यामुळे कमी दरात सोने आणि चांदीची खरेदी वाढली आहे.

तेलाच्या कमी किमतींमुळे, महागाई कमी होण्याची आशाही वाढली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये तेजीची आशा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दर ५.२५% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बाजारातील तेजीच्या काळात मौल्यवान धातूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये, २४ आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव अनुक्रमे १,५३,८१० आणि १,४०,९९३ प्रति १० ग्रॅम आहे. येथे चांदीचा भाव २,४४,५२० प्रति किलोग्रॅम आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Share Market News – शेअर बाजाराची जबरदस्त उसळी; गुंतवणूकदारांची चांदी झाली

ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूरमधून अर्ज केला दाखल; तृणमूलच्या विजयाचा केला दावा

मित्राने वाढदिवसाला बोलावलं नाही म्हणून तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल, मोबाईलवर स्टेट्स ठेवत…

Mumbai News – कुरारमध्ये दहशतवादविरोधी शाखेची छापेमारी; फंडिंग टेररप्रकरणी तपास सुरू

Us Israel Iran War – शस्त्रसंधीनंतर इराणच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यात मोठा स्फोट, कारण अद्याप अस्पष्ट

भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आलेल्या माजी नगरसेविका अवघ्या तासाभरात पुन्हा भाजपमध्ये, गुजरातमध्ये युटर्नची चर्चा

नावे वगळून आमचा पराभव करू शकत नाही! ममता बॅनर्जींनी ठणकावलं, पुन्हा कोर्टात जाणार

मला गुजराती लोकांबद्दल आदर, काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

still alive by samay raina kashmiri statement

‘आम्ही कश्मिरी क्रॉसफायरमध्येच मरतो’; ‘इंडियाज गॉट लॅटंट’वरील टीकेवर समय रैनाचे नवे विधान