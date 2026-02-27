बँकर लोकोमोटिव्हच्या ब्रेकमध्ये बिघाड, पळसदरीजवळ मालगाडीने वेगमर्यादा ओलांडली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
फाईल फोटो

लोणावळा घाटातून उतरत असताना ब्रेकमध्ये बिघाड झाल्याने पळसदरीजवळ मालगाडी अनियंत्रित झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. ब्रेकमध्ये बिघाड झाल्याने मालगाडी ताशी 33 किमीऐवजी 100 किमी वेगाने धावू लागली. कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत कर्जत-भिवपुरी दरम्यान वेग नियंत्रणात आणून गाडी थांबवली. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. यात कोणतीही दुर्घटना किंवा जीवितहानी झाली नाही. मध्य रेल्वेकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

बँकर लोकोमोटिव्हच्या ब्रेकमध्ये समस्या झाल्याने ही घटना घडली. गुरुवारी दुपारी 1.45 वाजण्याच्या सुमारास बँक लोकोमोटिव्हमध्ये ब्रेकशी संबंधित समस्या निर्माण झाल्यानंतर ट्रेनने निर्धारित वेग ओलांडला. बँकर लोको स्टाफ, ट्रेन वाहून नेणारे लोकोमोटिव्ह क्रू आणि ट्रेन मॅनेजरसह सर्व क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहेत. कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. या घटनेमुळे काही काळासाठी या मार्गावरील लोकल गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वाढत्या महागाईचा पर्यटनाला फटका, हिंदुस्थानच्या पर्यटकांची परदेश दौऱ्याला पसंती

… तर भविष्यात मराठी भाषा गौरव दिन काय साजरा करणार…? सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली खंत

मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांच्या कर्करोगात मोठी वाढ; 57 टक्के रुग्ण प्रदूषणाचे बळी

तरुणांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात; जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थान 60व्या स्थानी

Photo – चौकार-षटकारांची आतिषबाजी; टी-20 वर्ल्डकपमधील टीम इंडियाचे ‘टॉप 5’ हाय-स्कोअर!

राज्य सरकार एका FIR ला का घाबरत आहे? रोहित पवार यांच्या भेटीनंतर राज ठाकरे यांचा सवाल

Aus w vs Ind w – ताळमेळ सुटला अन् विकेट गेली! प्रतिका बेभान धावली, पण हरमनप्रीत जागची नाही हलली

Video … तर तुमच्या जमिनीवर बोजा घेण्यात येईल; चूक प्रशासनाची पण सरकारचे शेतकऱ्यांना ‘तुघलकी फर्मान’

Whatsapp Web Down – व्हॉट्सअ‍ॅप वेबमध्ये तांत्रिक बिघाड, युजर्सला फटका