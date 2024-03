Google चा मोठा निर्णय! प्लेस्टोर वरुन काढलेले 10 ॲप्स काही तासांतच परत

गुगलने आपल्या प्ले स्टोअरवरून काही हिंदुस्थानी अॅप्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्च इंजिन कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या ॲप डेव्हलपर्सने त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. गुगलच्या या निर्णयाला स्टार्टअपचे सीईओ आणि संस्थापक यांनी विरोध केला. तसेच सरकारनेही या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आता गुगलने Shaadi.com सह अनेक ॲप हटवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.

शुक्रवारी संध्याकाळी गुगलने प्ले स्टोअरवरून 10 हिंदुस्थानी ॲप्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये Shaadi.com, Naukri.com, Matrimony.com, Kuku FM, सारख्या ॲप्सचा समावेश होता. गेल्या वर्षी कंपनीने काही ॲप डेव्हलपर्सनाही याबाबत इशारा दिला होता. यानंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुगलच्या या निर्णयावर कठोर भूमिका घेतली. ॲप काढून टाकण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा वाद मिटवण्यासाठी सरकारने गुगल आणि ॲप मालकांसोबत बैठकही आयोजित केली होती, मात्र बैठक होण्यापूर्वीच गुगलने आपला निर्णय मागे घेतला आहे.

After the intervention of Union Minister of Electronics & IT, Ashwini Vaishnaw, Google has restored its all apps. The minister has called a meeting with Google on Monday: Government sources

