मुंबईच्या ओशिवरा मार्केटमध्ये भीषण आग, अनेक फर्निचरची दुकाने जळून राख

मुंबईतील ओशिवरा मार्केटमधील फर्निचर गोडाऊनला लागलेली आग आटोक्यात आली आहे. सध्या अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून फायर कूलिंगचे काम सुरु आहे. सुदैवाने आगीत कुठलीही जिवतहानी झाली नसून आगीत 20 ते 25 फर्निचरची दुकाने जळून खाक झाली आहेत. ही आग नेमकी लागण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

जोगेश्वरी येथील ओशिवरा घास कम्पाऊंडमधील फर्निचर गोडाऊनला आज सकाळी अकराच्या सुमारास भीषण आग लागली. या परिसरात लाकडी गोदाम आणि फर्निचरची दुकानं असल्यामुळे काही वेळातच आगीने पेट घेतला होता. अग्निशमन दलाकडून लेव्हल 3 च्या आगीचा कॉल देण्यात आला होता. सुदैवाने ही आग आटोक्यात आली आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दीड तास शर्थीचे प्रयत्न करुन आगीवर नियंत्रण मिळवलं.

या परिसरात लाकडी गोदाम आणि फर्निचरची दुकानं असल्यामुळे आग वेगाने पसरली. अग्निशमनाच्या 12 ते 14 गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या आणि जवळपास दीड तासाने आग आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाला यश आले आहे. या आगीत 20 ते 25 फर्निचरची दुकाने राख झाली आहेत.

Major fire in Oshiwara . We can hear the scream up here. #heartbreaking #help @mumbaifireserve @MumbaiPolice pic.twitter.com/995oZo077w

— KRANTI REDKAR WANKHEDE (@KrantiRedkar) March 13, 2023