‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी समितीची स्थापना, रामनाथ कोविंद यांच्याकडे अध्यक्षपद

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या (One Nation One Election) दिशेने केंद्र सरकारने पहिलं पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कायद्यावर काम करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of ‘one nation, one election’: Sources — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे लोकसभा निवडणुका आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आहे. ही कल्पना यापूर्वी अनेकदा मांडण्यात आली आहे आणि हिंदुस्थानच्या कायदे आयोगाने त्याचा अभ्यास केला आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या काळात अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची नांदी ठरणार का? अशी चर्चा सुरू असून, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे विधेयक यावेळी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.