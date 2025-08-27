मनोज जरांगे यांना मुंबईत आंदोलनाची मिळाली परवानगी, मात्र अटी लागू

सामना ऑनलाईन
|

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला अखेर सरकारने मुंबईत परवानगी दिली आहे. मनोज जरांगे यांना १९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलनाला मंजुरी मिळाली. मात्र यासाठी अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

काय आहेत अटी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, फक्त पाच हजार आंदोलकांना आझाद मैदानात प्रवेश मिळेल. तसेच मनोज जरांगे यांच्यासह केवळ पाच वाहनांना मैदानापर्यंत जाण्याची परवानगी आहे. इतर वाहने इस्टर्न फ्री वे मार्गे वाडीबंदर जंक्शनपर्यंतच येऊ शकतील. आंदोलकांना ठरलेल्या मार्गातूनच मोर्चा काढावा लागेल. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाही, तसेच आझाद मैदानात अन्न शिजवणे किंवा कचरा टाकणे यावर बंदी आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर जरांगे यांनी सरकार आणि कोर्टाचे आभार मानले असून, “एका दिवसाची परवानगी दिली असेल, तर एकाच दिवसात आमच्या मागण्या मान्य करा,” असे ते म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रम्प यांनी 24 तासांत युद्धविराम करण्यास सांगितलं, मोदींनी मात्र 5 तासांतच केलं – राहुल गांधी

आईला मारहाण करून केली हत्या, आत्महत्येचा रचला बनाव; पोलिसांनी केला लेक-सुनेच्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश

PHOTO – उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी, बाप्पाचे घेतले दर्शन

माझे 13 ठिकाणे कुठे आहेत? किमान मला तरी सांगा आणि ताबा मिळवून द्या; ईडीच्या छाप्यावर सौरभ भारद्वाज यांची उपहासात्मक टीका

मतदारांना यादीतून वगळणे दहशतवादापेक्षाही धोकादायक, मतचोरीवरून एम.के. स्टॅलिन यांची भाजपवर टीका

गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभुमीवर मुंबईत 14 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात, जागोजागी कडक बंदोबस्त

हिंदुस्थान-अमेरिका दरम्यान लवकरच मुक्त व्यापार करार होणार, माजी परराष्ट्र सचिवांचे वक्तव्य

उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी, बाप्पाचे घेतले दर्शन

महाराष्ट्रात आणि हरयाणात निवडणूक कशी चोरली हे पुराव्यानिशी दाखवणार, राहुल गांधी यांची घोषणा