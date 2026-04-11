डिझेलवरील निर्यात शुल्कात भरघोस वाढ, जागतिक अस्थिरतेमुळे केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधनाबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एएनआय (ANI) च्या वृत्तानुसार, सरकारने डिझेलवरील निर्यात शुल्कात (Export Duty) दुपटीहून अधिक वाढ केली असून जेट इंधनावरील (ATF) शुल्कातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क वाढले

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर २१.५ रुपयांवरून थेट ५५.५ रुपये करण्यात आले आहे. यासोबतच विमान इंधनाच्या (ATF) निर्यात शुल्कातही वाढ करण्यात आली असून, ते प्रति लिटर २९.५ रुपयांवरून ४२ रुपये करण्यात आले आहे. दरम्यान, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क पूर्वीप्रमाणेच शून्य ठेवण्यात आले आहे. हे नवे दर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.

ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती सध्या प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास असून मध्य पूर्वेतील संकटामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर वाढत असताना देशांतर्गत बाजारपेठेत डिझेल आणि विमानांच्या इंधनाची कमतरता भासू नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे, असे बोलले जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

SIR प्रक्रिया मोठा घोटाळा, ममता बॅनर्जींचा भाजप आणि निवडणूक आयोगावर आरोप

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हृदयविकाराचा झटका, ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

बिहारमध्ये भीषण अपघात: बस, ट्रक आणि पिकअप व्हॅनची धडक; १० जणांचा मृत्यू

IPL 2026 – पंजाबच्या विजयाची हॅट्ट्रिक, हैदराबादच्या धावांचा डोंगर 6 गडी राखून पार केला

इराणच्या इशाऱ्यानंतर अमेरिकेच्या युद्धनौका मागे हटल्या; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबतचा ट्रम्प यांचा दावा फोल

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिली तरी अमेरिकेकडे जगाला पुरेल इतके तेल; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून रणकंदन होणार? इराण जहाजांवरील कराला युरोपियन युनियन आणि अरब देशांचा विरोध

साडेतीन दशकांचा थरार! दरोड्यासाठी घरमालकिणीचा खून करणाऱ्या आरोपीला ३५ वर्षांनंतर अटक

महिला आरक्षणावरून भाजप राजकारण करत आहे, अरविंद सावंत यांची टीका