दिल्लीतील जनता प्रदूषणाने त्रस्त; पर्यावरण राज्यमंत्री म्हणतात AQI चा फुफ्फुस विकारांशी संबंध नाही

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राजधानी दिल्ली आणि देशातील प्रमुख शहरांमध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. राजधानीतील जनता वाढत्या प्रदूषणामुळे त्रस्त आहे. हवेची गुणवत्ता AQI नुसार ठरते. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता म्हणजे AQI अतिशय गंभईर स्थितीत आहे. असे असताना सरकारने म्हटले आहे की हवेची गुणवत्ता निर्देशांक (AQI)पातळी आणि फुफ्फुसांच्या आजारांमध्ये थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस डेटा नाही. सरकारने गुरुवारी संसदेत ही माहिती दिली. राज्यसभेत लेखी उत्तरात, पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी कबूल केले की श्वसनाचे आजार आणि संबंधित आजारांना कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी वायू प्रदूषण हा एक घटक आहे.

भाजप खासदार लक्ष्मीकांत बाजपेयी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह उत्तर देत होते. दिल्ली एनसीआरमध्ये धोकादायक AQI पातळीच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने फुफ्फुसांचे फायब्रोसिस होत आहे, हा आजार फुफ्फुसांची क्षमता कायमची कमी होते हे सरकारला माहिती आहे का, असा प्रश्न बाजपेयी यांनी विचारला होता.

दिल्ली एनसीआरमधील लोकांमध्ये फुफ्फुसांची लवचिकता अंदाजे ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे का, जे चांगले एक्यूआय असलेल्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत नोंदवले गेले आहे. त्यांनी असेही विचारले की दिल्ली एनसीआरमधील लाखो रहिवाशांना फुफ्फुसीय फायब्रोसिस, सीओपीडी, एम्फिसीमा, फुफ्फुसांची क्षमता कमी होणे आणि फुफ्फुसांची लवचिकता हळूहळू कमी होत जाणे यासारख्या गंभीर आजारांपासून वाचवण्यासाठी सरकारकडे काही उपाय आहेत का.

पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले की, कार्यक्रम व्यवस्थापक, वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिका, नोडल अधिकारी, सेन्टिनेल साइट्स, आशा सारख्या आघाडीच्या कामगारांसाठी, महिला आणि मुलांसारखे असुरक्षित गट आणि वाहतूक पोलिस आणि महानगरपालिका कर्मचारी यासारख्या प्रदूषणाच्या संपर्कात असलेल्या लोकांसाठी वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्यांवर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित केले गेले आहेत. वायू प्रदूषणाशी संबंधित आजारांवरील माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण साहित्य इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये विकसित केले गेले आहे. हवामान बदल आणि मानवी आरोग्यावरील राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत विविध असुरक्षित गटांसाठी विशेष आयईसी साहित्य देखील विकसित केले गेले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

