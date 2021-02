ती अकाउंट्स हटवा! केद्रांच्या नोटीसीनंतरही ट्विटरकडून कारवाई नाहीच

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरला तब्बल 1178 अकाउंट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Government tells Twitter to remove 1178 Pakistani-Khalistani accounts spreading misinformation and provocative content around farmers) ट्विटरवरील ही 1178 अकाउंट्स पाकिस्तानी-खलिस्तानी अकाउंट्स असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अकाउंट्सवरून केंद्र सरकारच्या कृषी कायदांवरसंदर्भात चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र ट्विटरने यासंदर्भातील कारवाई पूर्ण केलेली नाही, अशी माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या आधारे दिली आहे.

Government tells Twitter to remove 1178 Pakistani-Khalistani accounts spreading misinformation and provocative content around farmers’ protests. Twitter yet to completely comply with orders: Sources pic.twitter.com/YGZLnjxbv3 — ANI (@ANI) February 8, 2021

सरकारच्या निर्देशांनंतर ट्विटरने याआधी देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका ठरतील किंवा लोकांची फसवणूक करतील अशी धोकादायक ट्विट्स आणि अकाउंट बंद केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हिंदुस्थानातच नाही तर अन्य देशांमध्ये देखील ट्विटरने स्वत: अशा वेळी पुढाकर घेऊन अकाउंट आणि ट्विट्स बंद केल्याची उदाहरणे आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राअध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबाबतीतही ट्विटरने कडक भूमिका घेत ट्विट्स उडवली होती. त्यामुळे यावेळी देखील ट्विटरच्या कारवाईकडे केंद्राचे लक्ष्य आहे.

केंद्र सरकारने ट्विटरला वादग्रस्त ट्विटर हँडलवर कारवाई करावी म्हणून नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये केंद्र सरकारने ट्विटरला सांगितलं आहे की, सरकारचे म्हणणे ऐकले नाही तर ट्विटरवर कारवाई केली जाईल.

टेलिग्राम नंबर 1! हिंदुस्थानात झाले सर्वाधिक डाऊनलोड

जानेवारी 2021 मध्ये टेलिग्राम सर्वात जास्त डाऊनलोड होणारे नॉन गेमिंग अॅप बनले आहे. एकटय़ा हिंदुस्थानात टेलिग्रामला 24 टक्के डाऊनलोड मिळाले आहेत. सेन्सर टॉवरच्या ताज्या अहवालानुसार, टेलिग्रामचे गेल्या महिन्याभरात 6 कोटी 30 लाख डाऊनलोड आहेत.

व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीनंतर युजर्स मोठ्या प्रमाणात टेलिग्रामकडे वळले आहेत. डिसेंबर 2020 मध्ये टिकटॉक हे जगातील सर्वाधिक डाऊनलोड होणारे अॅप होते. त्यावेळी टेलिग्राम पहिल्या पाच स्थानांवरही नव्हते. मात्र जानेवारीत टेलिग्रामने मोठी झेप घेऊन रेकॉर्ड केला आहे. यादीत दुसऱ्या स्थानावर टिकटॉक आहे. त्यानंतर सिग्नल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपचा नंबर लागतो.