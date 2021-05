टी-20 वर्ल्डकपपूर्वी ‘360’ डीव्हिलिअर्स आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘कमबॅक’ करणार, स्मिथने दिले संकेत

दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज फलंदाज एबी डीव्हिलिअर्स (AB de Villiers) पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विस्फोटक फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यासंदर्भात दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाचे डायरेक्टर आणि माजी कर्णधार ग्रीम स्मिथ (Graeme Smith) यांनी मोठे विधान केले आहे. डीव्हिलिअर्स टी-20 वर्ल्डकपपूर्वी होणाऱ्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे..

मैदानात ‘360’ फलंदाजी करण्यास प्रसिद्ध असणाऱ्या एबी डीव्हिलिअर्स याने 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम केला होता. मात्र आयपीएलसारख्या लीग स्पर्धांमध्ये तो सातत्यपूर्ण कामगिरी करत होता. यंदाही आयपीएलमध्ये डीव्हिलिअर्सने तुफानी फलंदाजी केली. गेल्याच महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक मार्क बाउचर यांनीही डीव्हिलिअर्स टी-20 वर्ल्डकपमध्ये आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करताना दिसू शकतो असे संकेत दिले होते.

37 वर्षीय डीव्हिलिअर्सने देखील आयपीएलच्या 14 व्या हंगामातील एक सामना संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याचा इशारा दिला होता. दक्षिण आफ्रिकेकडून पुन्हा खेळण्याची संधी मिळाल्यास तो सुवर्णक्षण असेल असे डीव्हिलिअर्स म्हणाला होता. तसेच आयपीएलनंतर या संदर्भात मार्क बाउचर याच्यासोबत चर्चा करेन असेही तो म्हणाला होता.

परंतु खेळाडू आणि स्टाफमधील काही सदस्य कोरोना संक्रमित झाल्यानंतर बीसीसीआयने आयपीएल अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले आहे. त्यामुळे डीव्हिलिअर्सला अतिरिक्त वेळ मिळणार असून वर्ल्डकपपूर्वी त्याला एखादी आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवावी असे दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट बोर्डाला वाटत असावे. त्यामुळे त्याची पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी निवड होण्याची शक्यता आहे.

याच संदर्भात ग्रीम स्मिथ याने गुरुवारी म्हटले की, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात आफ्रिकन संघाला दोन कसोटी आणि पाच टी-20 सामने खेळायचे आहेत. या दौऱ्यात एबी डीव्हिलिअर्स पुन्हा एकदा दक्षिण आफ्रिकेच्या जर्सीमध्ये खेळताना दिसू शकतो असे संकेत स्मिथने दिले. डीव्हिलिअर्ससह इम्रान ताहिर आणि ख्रिस मॉरिस यांचेही संघात पुनरागमन होऊ शकते.

BREAKING NEWS

Cricket South Africa Director Graeme Smith has today confirmed that SA will travel to WI in June for 2 Tests and 5 T20is at venues yet to be finalised

He also said he is hopeful of free agents AB De Villiers, Imran Tahir and Chris Morris playing pic.twitter.com/LLEJbQwXJG

— Caribbean Cricket Podcast (@CaribCricket) May 6, 2021