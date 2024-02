Grammy Awards 2024: ग्रॅमी पुरस्कारावर हिंदुस्थानी संगीतकारांची मोहोर

जगातील सर्वात मोठा संगीत पुरस्कार, ग्रॅमी पुरस्कार 2024 हा लॉस एंजेलिसमधील एरिना येथे आयोजित करण्यात आला होता. या पुरस्कार (Grammy Awards 2024 ) सोहळ्यात हिंदुस्थानी संगीतकारांनी आपला ठसा उमटवला आहे. हिंदुस्थानी फ्युजन बँड ‘शक्ती’ला बेस्ट ग्लोबल म्युझिक अल्बम पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. यामध्ये बॉलीवूडचे संगीतकार शंकर महादेवन आणि तबलावादक झाकीर हुसेन, जॉन मॅक्लॉफलिन, व्ही. सेल्वागणेश, आणि गणेश राजगोपालन या कलाकारांचा समावेश आहे.

शंकर महादेवन-झाकीर हुसेन यांचा ‘शक्ती’ बँड हा जॅझ फ्यूजन ग्रुप आहे. ‘शक्ती’बँडला त्यांचा अल्बम ‘दिस मोमेंट’साठी 66 व्या ग्रॅमी पुरस्कारांमध्ये ‘बेस्ट ग्लोबल म्युझिक अल्बम’ श्रेणीत पुरस्कार देण्यात आला आहे. या बँडने तब्बल 45 वर्षांनंतर आपला पहिला अल्बम प्रदर्शित केला. या शक्ती बँडची स्थापना 1973 मध्ये ब्रिटीश गिटार वादक जॉन मॅक्लॉफ्लिन, हिंदुस्थानी व्हायोलिन वादक एल. शंकर, तबला वादक झाकीर हुसेन आणि टी.एच. ‘विक्कू’ विनायकराम या संगीतकारांसह केली होती. परंतु 1977 नंतर हा बँड फारसा सक्रिय नव्हता.

1997 मध्ये जॉन मॅक्लॉफलिनने याच संकल्पनेवर पुन्हा ‘रिमेम्बर शक्ती’ नावाचा बँड तयार केला. यामध्ये व्ही. सेल्वागणेश, मेंडोलिन वादक यू. श्रीनिवास आणि शंकर महादेवन यांचा समावेश होता. 2020 मध्ये हा बँड पुन्हा एकत्र आला आणि ‘शक्ती’ म्हणून त्यांनी 46 वर्षांनंतर त्यांचा पहिला अल्बम ‘दिस मोमेंट’ प्रदर्शित केला.

SHAKTI wins a #GRAMMYs #GRAMMYs2024 !!! Through this album 4 brilliant Indian musicians win Grammys!! Just amazing. India is shining in every direction. Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan, Ustad Zakhir Hussain. Ustad Zakhir Hussain won a second Grammy… pic.twitter.com/dJDUT6vRso

— Ricky Kej (@rickykej) February 4, 2024