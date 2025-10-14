दिल्ली-एनसीआरमध्ये GRAP-1 निर्बंध लागू, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर घालण्यात आली बंदी

दिवाळीपूर्वीच दिल्ली-एनसीआरमध्ये जीआरएपीचा पहिला (GRAP-1) टप्पा लागू करण्यात आला आहे. प्रदूषण पातळी खराब श्रेणीत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. निर्बंधांचा पहिला टप्पा दिल्ली-एनसीआरमध्ये कायम राहील. याअंतर्गत लाकूड आणि कचरा जाळण्यास मनाई असेल. बांधकाम ठिकाणी खबरदारी घ्यावी लागेल. सीएक्यूएमनुसार, आज दिल्लीची प्रदूषण पातळी २११ म्हणजेच सर्वात खराब श्रेणीत होती. येत्या काही दिवसांत प्रदूषण पातळी अशीच राहण्याची अपेक्षा आहे. दिल्लीतील एक्यूआय पातळी २०० ओलांडली.
GRAP 1 अंतर्गत, दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने बंदी घालण्यात येईल. अँटी-स्मॉग गन वापरण्यासारखे धूळ नियंत्रण उपाय लागू केले जातील. सर्व बांधकाम आणि पाडकाम स्थळांना धूळ नियंत्रण उपायांचे पालन करणे आवश्यक असेल. ५०० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना देखील मंजूर धूळ व्यवस्थापन योजनेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना आणि व्यावसायिक स्वयंपाकघरांना इंधन म्हणून कोळसा किंवा लाकूड वापरण्यास मनाई असेल. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बाहेरील जेवणाच्या आस्थापनांमध्ये फक्त वीज, गॅस किंवा इतर स्वच्छ इंधन वापरता येईल. डिझेल जनरेटरचा वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. डिझेल जनरेटरला फक्त आवश्यक किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत परवानगी असेल. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वाहनांना दंड किंवा जप्त केले जाऊ शकते. वाहतूक नियंत्रणासाठी, प्रमुख चौकांवर वाहतूक पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.