IPL 2023: अखेरच्या षटकात रिंकू सिंहचे तडाखेबंद पाच षटकार, थरारक सामन्यात कोलकात्याचा विजय

आयपीएल 2023 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात रोमांचक सामना आज पाहायला मिळाला. गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात रविवारी जबरदस्त सामना पार पडला. सामना जरी केकेआर् ने जिंकला असला तरी चर्चा झाली ती, रिंकू सिंह याच्या शेवटच्या षटकात मारलेल्या 5 षटकारांची व रशिद खानच्या हॅट्ट्रिकची.

गुजरात टायटन्सने यंदाच्या आयपीएल हंगामामध्ये दमदार खेळी करत सलग दोन विजय मिळवले. सलग तिसरा विजयमत विजयाची हॅटट्रिक करण्याच्या इर्षेने संघ मैदानात उतरला होता. मात्र, केकेआर संघातील रिंकू सिंहने जबरदस्त फलंदाजी करत शेवटच्या ओव्हरमध्ये मारलेल्या 5 सिक्समुळे गुजरात टायटान्स संघाच्या हॅट्ट्रिकच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले. आणि अखेर केकेआरने 3 गडी राखून विजय मिळवला. रिंकू सिंह सोबतच गुजरात टायटन्सच्या राशिद खानच्या हॅट्ट्रिकचीदेखील चांगलीच चर्चा झाली.

1st six

Commentator:

It’s not gonna be in a winning cause, I am sure.

5th six

Commentator:

I have never seen anything like this.

5 sixes in Row.

5 sixes in Row.

Take a Bow, Lord Rinku Singh

