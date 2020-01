मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पालकमंत्र्यांची यादी केली जाहीर, वाचा सविस्तर…

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर केले. या खातेवाटपानंतर सर्वांचे लक्ष पालकमंत्र्यांच्या यादीकडे होते. अखेर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हानिहाय पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has named Guardian Ministers for all 36 districts in the state. (file pic) pic.twitter.com/4eXyjk5Zcc

— ANI (@ANI) January 8, 2020